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مدير أمن قنا يتفقد خدمات تأمين مولد السيد عبدالرحيم القنائي ـ صور

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مصراوي Masrawy

مدير أمن قنا يتفقد خدمات تأمين مولد السيد عبدالرحيم القنائي (5)مدير أمن قنا يتفقد خدمات تأمين مولد السيد عبدالرحيم القنائي (5)

مدير أمن قنا يتفقد خدمات تأمين مولد السيد عبدالرحيم القنائي (1)مدير أمن قنا يتفقد خدمات تأمين مولد السيد عبدالرحيم القنائي (1)

مدير أمن قنا يتفقد خدمات تأمين مولد السيد عبدالرحيم القنائيمدير أمن قنا يتفقد خدمات تأمين مولد السيد عبدالرحيم القنائي

مدير أمن قنا يتفقد خدمات تأمين مولد السيد عبدالرحيم القنائي (3)مدير أمن قنا يتفقد خدمات تأمين مولد السيد عبدالرحيم القنائي (3)

مدير أمن قنا يتفقد خدمات تأمين مولد السيد عبدالرحيم القنائي (4)مدير أمن قنا يتفقد خدمات تأمين مولد السيد عبدالرحيم القنائي (4)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

تفقد اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، اليوم، الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الاحتفال بمولد العارف بالله عبدالرحيم القنائي بشرق مدينة قنا.

وأمر حسان، القوات، بضرورة اليقظة التامة مع توسيع دائرة الاشتباه والتعامل بحسم مع كافة أشكال الخروج على القانون.

وأمر إدارة مرور قنا بتكثيف التواجد والخدمات المتحركة، لتحقيق السيولة المرورية، والتعامل السريع مع تعطل حركة المرور.

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