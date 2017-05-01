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مجلس الدولة يحسم مصير مقعدي حازم وسحر الهواري

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مجلس الدولة يحسم مصير مقعدي حازم وسحر الهواري مجلس الدولة يحسم مصير مقعدي حازم وسحر الهواري

التحرير

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علمت "التحرير"، أن وزير الرياضة المهندس خالد عبد العزيز، لابد أن يحصل على فتوى من هيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حول مدى صحة إجراء انتخابات اتحاد الكرة على مقعدي حازم وسحر الهواري عضوي المجلس السابقين، في ظل صدور حكم ببطلان انتخابات المجلس وحلّه.

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ويجب على الوزير، الحصول على فتوى أيضًا بعد الانتهاء من اعتماد قانون الرياضة الجديد، حول إجراء الانتخابات للمؤسسات الرياضية، وما إذا كانت ستجرى لجميع المؤسسات أم للمجالس المُعينة فقط، خاصة وأن مجلس مُنتخب ومازل أمامه عاما كاملا.

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التحرير

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