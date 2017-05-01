«التحرير» ترصد نشأة كرة القدم الأمريكية في مصر

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كثير منا لا يعلم بوجود لعبة كرة القدم الأمريكية في مصر، مع وجود العديد من الذين يمارسونها، لاعبين ومدربين وحكام وأجهزة طبية وإدارية، بل لم يقتصر ممارسو اللعبة على الرجال فقط، فهناك من يمارس اللعبة من السيدات، كما شملت مختلف الأعمار والمهن، ولم تعد تقتصر الآن على الهواة فقط، بل أصبحت هناك دوريات على مستوى الرجال والسيدات يتنافس فيها العديد من الفرق.

لم تكن بداية ممارسة اللعبة في مصر على أفضل ما يكون، فقد عانى ممارسوها من عدة مشكلات، بداية من إيجاد العدد الكافي من اللاعبين إلى توفير ملاعب ملائمة لممارسة اللعبة أو توفير النفقات لشراء الأدوات اللازمة لها.

نستعرض لكم في السطور التالية المراحل التي مرت بها كرة القدم الأمريكية في مصر.

- البداية

لعبة كرة القدم الأمريكية من أقدم الألعاب ممارسة في أمريكا، وهناك العديد من الشباب المصري المقيم في الولايات المتحدة قد مارس اللعبة في مرحلة الثانوية هناك، كما يوجد من يتابع اللعبة من المصريين، اجتمعوا عن طريق دعوة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عام 2007.

كما كان نادي وادي دجلة أول الأندية المشجعة لهذه اللعبة، حيث أنشأ فرقا من أعضاء النادي لمختلف الفروع، وكان كل فرع من فروع النادي يواجه الآخر، وانتقلت فيما بعد للجامعات، فأخذت العديد من الجامعات تنشئ فرقها الخاصة، مثل الجامعة الألمانية والجامعة الأمريكية وجامعة مصر.

وكانت اللعبة تمارس بشكل ودي فلم يكن هناك دوري منتظم، وكانت تقتصر على الهواة، كما لم يكن هناك اتحاد يدير اللعبة، أو اعتراف من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي للعبة.

في عام 2013 تواصل مؤمن نعيم مع الاتحاد الدولى للعبة وحصل منه على موافقة واعتراف رسمى بتأسيس الاتحاد المصرى وتكوين فريق يلعب باسم مصر فى المحافل الدولية، ومنحت مصر العضوية الكاملة للاتحاد في 15 يوليو 2014 في مؤتمر الاتحاد الدولي في الكويت.

خاض المنتخب المصري لكرة القدم الأمريكية أولى مبارياته في 13 ديسمبر 2014 ضد المنتخب الوطني المغربي في إطار تصفيات كأس العالم، واستضافت مصر المباراة على ملعب الجامعة الألمانية (GUC)، والتي انتهت بفوز منتخب المغرب بنتيجة 26-6.

- الانتشار

تم تأسيس أول دوري في 2013 وأطلق عليه دوري "الإف ELAF" اختصارًا لـ"الدوري المصري لكرة القدم الأمريكية Egyptian League of American Football".

بدأ أول موسم قبل الاعتراف الدولي بـ3 فرق على مستوى الجمهورية، هم (Cairo Sharks)-(Rehab Lions) -(GUC Eagles)، وقد فاز فريق (Cairo Sharks) بأول لقب، ينقسم الدوري إلى مباريات قبل بداية الموسم من أكتوبر حتى يناير، ويبدأ الموسم رسميا في فبراير.

وكان الدوري مسؤولا عن توفير وتنظيم دورات تدريبية واختبارات ومعسكرات لتنمية مهارات اللاعبين وتعريفهم على قواعد اللعبة وبناء قاعدة جماهيرية للعبة في مصر، كما أنه المسؤول عن تنظيم المباريات وتسهيل جميع الوسائل للفرق من مدربين وحكام للمباريات من أجل تنمية وتطوير اللعبة في مصر.

ويوجد في مصر حاليا 3 دوريات لممارسة اللعبة، دوري تابع لاتحاد (ELAF) خاص بالرجال، ودوريان خاصان باتحاد (EFAF) أحدهما للرجال والآخر للسيدات، كل دوري له إدارته الخاصة.

- الاحترافية

دوري (ELAF) (الدوري المصري لكرة القدم الأمريكية Egyptian League of American Football:

تأسس عام 2013، رئيس اتحاد الدوري هو مؤمن نعيم، بدأ بـ3 فرق ووصل الآن إلى 6 فرق، هى:

(Cairo Mustangs) -(Cairo Sharks) -(Cairo Hawks) -(Cairo Lions) -(BUE Bulls) -(Cairo Gorillas).

يواجه كل فريق جميع فرق الدوري، ويتأهل 4 فرق إلى دور نصف النهائي، حيث يلعب صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الرابع، ويلعب صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الثالث، ويتواجه الفريقان الفائزان في نهائي البطولة.

مواسم 2013-2014 و 2014-2015 و2015-2016 فاز بها فريق (Cairo Sharks)، وفي موسم 2016-2017 فاز فريق (Cairo Hawks).

دوري (EFAF) (الائتلاف المصري لكرة القدم المصرية Egyptian Federation of American Football):

رئيس اتحاد الدوري هو المهندس علي رفيق، ويوجد له دوري للرجال وآخر للسيدات.

بدأ دوري الرجال في 2014 ويحتوي الآن على 6 فرق، بينها فرق جامعات.

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GUC Eagles) -(Cairo Wolves) -(AUC Titans) -(Cairo Bears)-(MSA Tigers) -(Cairo Hell Hounds).

يواجه كل فريق جميع فرق الدوري، ويتأهل 4 فرق إلى دور نصف النهائي، حيث يلعب صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الرابع، ويلعب صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الثالث، ويتواجه الفريقان الفائزان في نهائي البطولة.

مواسم 2014-2015 و2015-2016 و2016-2017 فاز بها فريق (GUC Eagles).

بدأ دوري السيدات 2016 بـ3 فرق.

(Pink Warriors) -(GUC Eagles) -(Cairo SheWolves)

أول فريق للسيدات في مصر كان فريق Pink Warriors، وأقيمت أول مباراة بين فريقي Pink Warriors وCairo SheWolves.

أقيم حتى الآن موسم واحد 2016-2017، وقد فاز فريق (Cairo SheWolves) في الدوري لهذا الموسم.

ومن المقرر أن يحتوي دوري السيدات على 6 فرق الموسم المقبل، فقد قرر دوري (EFAF) أن يكون لكل فريق من الفرق الـ6 المشاركة في الدوري فريق للرجال وفريق للسيدات، بالإضافة إلى فريق (Pink Warriors).

- عناصر اللعبة

اللاعبون:

يمكن لأي شخص أن يمارسها، بعض اللاعبين هم من ممارسي الرياضات الأخرى، الذين يمتلكون قدرات عضلية أو ذهنية مناسبة لممارسة كرة لقدم الأمريكية، مثل كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والجمباز وسباقات السرعة وغيرها من الرياضات، يتم توفير وتنظيم دورات تدريبية واختبارات ومعسكرات لتنمية مهارات اللاعبين وتعريفهم على قواعد اللعبة عن طريق الدوريات التي ينتمي اللاعبون لها.

المدربون:

في البداية كان المدرب لاعبا من اللاعبين الموجودين في كل فريق، أكثرهم معرفة باللعبة، والآن مدربو الفرق هم من لاعبين مارسوها في البداية وقرروا الاتجاه للتدريب، وحتى الآن يوجد بعض الفرق مدربوها من اللاعبين الموجودين بالفريق.

التحكيم:

الحكام الذين يتولون إدارة المباريات، يعملون متطوعين وجميعهم ممن مارسوا اللعبة من قبل، ويتم إعدادهم وتدريبهم على قواعد وقوانين اللعبة من اللاعبين الأكثر خبرة أو عن طريق مشاهدة الفيديوهات الخاصة باللعبة على اليوتيوب.

الجهاز الطبي:

الأطباء الذين يوجدون في المباريات مع الفرق جميعهم من المتطوعين، ويتم توفيرهم من خلال المسؤولين عن كل دوري.

الملاعب:

حتى الآن لا يوجد ملاعب خاصة باللعبة في مصر، ويعاني ممارسوها من إيجاد الملاعب الملائمة في الأوقات المحددة للتدريب أو إقامة المباريات.

الأدوات:

للعبة أدوات خاصة للحماية من الإصابات، مثل الخوذة التي تحمي الرأس، أو واقي الكتف، وتعد معدات اللاعبين من أكثر الأمور أهمية وتكلفة أيضًا، فهذه المعدات كلها تستورد من الخارج بسبب عدم وجود أي مصنع لإنتاج هذه المعدات في مصر، ومع ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى الجمارك، أصبحت المعدات تمثل عبئا على المسؤولين عن الدوريات.

الموارد المالية:

بدأت اللعبة، وما زالت قائمة، على الجهود الذاتية، من اللاعبين والمسؤولين وجميع عناصر اللعبة، فلا يتقاضى أحد فيها مقابل عمله، فقط يتم الصرف من الجميع على الملاعب والمعدات والتدريبات والمعسكرات، غير أنه في الآونة الأخيرة بدأ بعض الاهتمام من وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى بعض الرعاة.