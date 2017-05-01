4 عوامل تكشف ملامحها.. الشركات العالمية تضع «موضة» للسيارات

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عادة ما ترتبط "الموضة" بالملابس أو أدوات التجميل، وربما توسع مفهومها ليشمل نسق محدد في طريق الارتداء أو المظهر الخارجي للمرء، إلا أن الشركات العالمية المصنعة للسيارات، دخلت سباق الموضة، وأخذت من مفهومها ما يمكن أن يمثل نهج لتلك الصناعة العملاقة على مستوى العالم.

شركات السيارات التي تتسابق سنويًا لإصدار عشرات المركبات بمختلف طرزها، وهو الأمر الذي يشكل بدوره "الموضة" الخاصة بصناعة السيارات على مستوى العالم، وفي هذا السياق، نستعرض أهم ملامح هذا النسق السائد لدى الشركات العالمية..

ذاتية القيادة

منذ ما يقرب من 10 سنوات، استطاعت تلك الفكرة السيطرة على عقول المنتجين، بحيث أعلنت العديد من الشركات المصنعة للسيارات، عزمها خوض تلك التجربة، أو التحالف مع الكيانات التكنولوجية العملاقة على مستوى العالم، أملًا في الوصول إلى نسق تقني يسمح لها بالكشف عن سيارة تستطيع إدارة نفسها ذاتيًا.

المعلومات والواي فاي

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خلال السنوات الخمس الماضية أعلنت العديد من شركات السيارات، وعلى رأسها BMW وشيفروليه وهيونداي وفورد، المضي قدمًا في تقديم تقنيات حديثة مثل تخزين المعلومات وعرضها داخل شاشات مختلفة المساحة، كما استطاعت بعض الشركات ومنها العملاقة البافارية استحداث أنظمة اتصال دائم بشبكات الإنترنت داخل إصداراتها الحديثة.

الرجوع للماضي

تمتلك العديد من الشركات العالمية إصدارات محددة، لاقت شهرة واسعة على مدار سنوات طويلة في الأسواق، وهو الأمر الذي أدى إلى تفكيرها مجددًا في كيفية استغلالها، عن طريق إعادة طرحها بثوب مغاير يجمع بين نمطها الشكلي والتقنيات الحديثة، ولعل أبرز مثال لذلك هو إعلان "فولكس فاجن" الألمانية، عزمها إصدار "الميكروباص" الشهير "ولكت" بتقنيات القيادة الذاتية الحديثة.

حجم أكبر

مع زيادة الإقبال على السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV” بأحجامها المختلفة على المستوى العالمي، وجدت الشركات ضالتها في الحجم الكبير من تلك السيارات، ولمست تغير المزاق العام لجمهور السيارات على مستوى العالم والتحول من السيارات الرياضية والمدمجة صغيرة الحجم إلى الحجم الكبير ذات الدفع الرباعي.