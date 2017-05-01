مسؤول في "العدالة والتنمية" الحاكم: أردوغان سيترأس الحزب في 21 مايو

أنقرة - (د ب أ):

قال حياتي يازيجي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم الاثنين إن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان سيعود لرئاسة الحزب الحاكم في 21 من مايو الجاري، بعد التعديلات الدستورية التي تتيح له العودة للحزب الذي كان شارك في تأسيسه.

ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية عن يازيجي القول إن أردوغان سيعود لعضوية الحزب غدا الثلاثاء، فيما سيعود لرئاسة الحزب في المؤتمر العام الاستثنائي الذي سيعقد في 21 مايو الجاري.

وأوضح في تصريحات، قبل اجتماع اللجنة المركزية للحزب بقيادة رئيسه الحالي رئيس الوزراء بن علي يلدريم، أن اجتماع اللجنة المركزية سيركز على مراسم عودة "الرئيس المؤسس للحزب" والمؤتمر العام الاستثنائي للحزب.

وكان أردوغان اضطر للتخلي عن قيادة الحزب بعد انتخابه رئيسا للبلاد، كما كان ينص على ذلك الدستور قبل تعديله.