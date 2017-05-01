ميركل تصل أبوظبي في زيارة رسمية للإمارات

أبوظبي - ( د ب أ):

وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الى العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الاثنين، في زيارة رسمية للدولة.

وكان في استقبال ميركل لدى وصولها مطار الرئاسة بأبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة خارجية لميركل قبل قمة مجموعة العشرين التي تترأسها المستشارة الألمانية في مدينة هامبورج الالمانية، خلال شهر يوليو المقبل.

وكانت ميركل غادرت السعودية اليوم بعد مباحثات رسمية أجرتها أمس الاحد مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز تركزت على تطورات الأحداث في المنطقة والتعاون بين الرياض وبرلين، كما تم عقب الجلسة التوقيع على عدة اتفاقيات .