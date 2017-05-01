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ميركل تصل أبوظبي في زيارة رسمية للإمارات

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ميركل تصل أبوظبي في زيارة رسمية للإمارات ميركل تصل أبوظبي في زيارة رسمية للإمارات

مصراوي Masrawy

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

أبوظبي - ( د ب أ):

وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الى العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الاثنين، في زيارة رسمية للدولة.

وكان في استقبال ميركل لدى وصولها مطار الرئاسة بأبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة خارجية لميركل قبل قمة مجموعة العشرين التي تترأسها المستشارة الألمانية في مدينة هامبورج الالمانية، خلال شهر يوليو المقبل.

وكانت ميركل غادرت اليوم بعد مباحثات رسمية أجرتها أمس الاحد مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز تركزت على تطورات الأحداث في المنطقة والتعاون بين الرياض وبرلين، كما تم عقب الجلسة التوقيع على عدة اتفاقيات .

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