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"بيت المقدس" يذبح سيدة "ثالثة" ويلقي بجثتها أمام منزلها برفح

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"بيت المقدس" يذبح سيدة "ثالثة" ويلقي بجثتها أمام منزلها برفح "بيت المقدس" يذبح سيدة "ثالثة" ويلقي بجثتها أمام منزلها برفح

مصراوي Masrawy

جماعة انصار بيت المقدس الارهابية

شمال سيناء - أشرف سويلم:

ذبح عناصر ينتمون لتنظيم بيت المقدس، اليوم الاثنين، سيدة بقرية ياميت غرب مدينة رفح.

وأكد مصدر أمني أن السيدة تدعى إيمان العيسوي اختطفت من قبل هي وزوجها وأبنائها الثلاثة على أيدي عناصر من التنظيم بدعوى تعاونهم مع أجهزة الأمن.

وقال المصدر:"جثة السيدة وجدت ملقاة أمام منزلها بقرية ياميت في مشهد وحشي وغير إنساني". 

وقالت مصادر قبلية بشمال سيناء :"إن الحادث هو الثالث من نوعه وسبق مقتل أخرى تدعى مها أبوقريع، أمام زوجها وأطفالها بمدينة رفح بدعوى تعاونها مع أجهزة الأمن وأطلق حينها التكفيريون النار على رأسها".

وأضاف المصدر:"وقتل عناصر بين المقدس سيدة ثالثة بمدينة العريش هي وزوجها بذات الحجة، وتدعى مايسة عبد العظيم تبلغ من العمر 25 عامًا".

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مصراوي Masrawy

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