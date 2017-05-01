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موانئ البحر الأحمر تحذر شركات السياحة من زيادة عدد الركاب على العبّارات

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موانئ البحر الأحمر تحذر شركات السياحة من زيادة عدد الركاب على العبّارات موانئ البحر الأحمر تحذر شركات السياحة من زيادة عدد الركاب على العبّارات

مصراوي Masrawy

موانئ البحر الأحمر

السويس ـ حسام الدين أحمد:

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، نبّه على شركات السياحة، بالتنسيق مع مالكي العبارات، للالتزام بالأعداد المسموح بها على العبّارات، وعدم وصول الركاب إلى الميناء إلا قبل السفر بأربع ساعات.

وأضاف يوسف، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن أبو سنة، شدد على إلزام مالكي العبارات بإدراج بيانات تاريخ الوصول والسفر ورحلة العبارة على تذكرة الركاب، طبقا للقرار الوزاري المنظم لذلك، مطالبا التوكيلات والشركات السياحة بالالتزام بمواعيد وصول وسفر المعتمرين للميناء في المواعيد المحددة، لعدم تكدس الركاب أمام الميناء، ومواجهة المخالفات بتوقيع غرامات على الشركات المخالفة.

وشهدت موانئ الهيئة منذ الأمس، وصول وسفر 4079 معتمرا على متن العبارتين عمان ومحبة بميناء سفاجا والعبارة آيلة بنويبع.

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