بالصور.. انتهاء لقاء المصالحة بالسويس.. والقبائل: الجيش حمى الثورة

انتهى، عقب صلاة العشاء، لقاء المصالحة الذى عقده الجيش الثالث الميدانى بالسويس بحضور القوى السياسية وشباب الثورة بالسويس، حيث عقد اللواء أسامة رشدى عسكر، قائد الجيش، لقاء جانبى مع الشيخ حافظ سلامة بحضور اللواء محمد شمس أحد قيادات الجيش الثالث ورئيس جامعة السويس الدكتور ماهر مصباح والقوى السياسية.

شهد اللقاء أجواء اجتماعية وحديث عن مستقبل مصر، وأشاد الجميع بدور اللجان الشعبية والبدو وشيوخ القبائل خلال أيام الثورة وعقب ذلك وتأمينهم للمنشآت العامة والمناطق الحيوية.

وقال محمد خضير، شيخ قبيلة العمارين بالسويس، إن ما حدث فى 30 يونيو ما هو إلا ثورة حقيقية والجيش ساندها، وإن من ردد أن ما حدث انقلاب عسكرى لا يعلم شىء عن مصر ولا على عشرات الملايين الذين نزلوا إلى الميادين للمطالبة بإسقاط حكم الإخوان بعد سوء وتهدور الأحوال فى مصر.

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