رقم قياسي جديد في دوري أبطال أوروبا

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يترقب عشاق كرة القدم عودة مباريات دوري أبطال أوروبا غدا، من خلال أولى مباريات ذهاب نصف النهائي التي ستجمع بين ريال مدريد وغريمه أتلتيكو على ملعب سانتياجو بيرنابيو، قبل أن يتواجه يوفنتوس مع موناكو في اللقاء الثاني بعد غد.

وقبل بداية مباريات نصف النهائي، استعرض موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعض المعلومات عن نسخة هذا العام، ولعل أبرزها أن هدف فاليري جيرمان لاعب موناكو في مرمى بروسيا دورتموند في إياب ربع النهائي كان الهدف رقم 364 في نسخة العام ليضع المسابقة على الطريق نحو أن تصبح الأفضل على الصعيد التهديفي في أخر 25 سنة وتحديدا منذ بداية عهد دوري الأبطال بشكله الجديد.

وسجلت الأهداف الـ364 في 120 مباراة منذ بداية دور المحموعات ليبلغ المعدل التهديفي أكثر من 3 أهداف في المباراة الواحدة، ولم يحدث من قبل أن انتهت نسخة في دوري الأبطال بذلك المعدل الضخم، والذي لن تنتهي به نسخة هذا العام إلا إذا شهدت المباريات الخمس المتبقية تسجيل 11 هدفا.

وإذا سجلت 5 أهداف في المباريات الخمس المتبقية فسيصبح العدد الإجمالي 369 أكثر من نسخة موسم 2012- 2013 بهدف وحيد وهي النسخة التي تحمل الرقم القياسي في أفضل معدل تهديفي بواقع 2,94 في المباراة الواحدة، والجدير بالذكر أن موسم 2000- 2001 شهد تسجيل 449 هدفا ولكن كان نظام المسابقة يضع مرحلة مجموعات ثانية في دور الـ16 ليصبح إجمالي عدد المباريات 157 مباراة بدلا من 125 مباراة كما هو الحال في النسخة الجديدة، وحينها بلغ المعدل التهديقي 2,86 هدف في المباراة الواحدة.

وتعتبر بطولة كأس الكؤوس الأوروبية في موسم 1990- 1991 هي البطولة الأوروبية الأخيرة التي تخطى فيها المعدل التهديفي حاجز الثلاث أهداف في المباراة الواحدة وذلك عندما شهدت تسجيل 190 هدفا في 59 مباراة.

وفيما يلي الإحصائيات التهديفية بالتفصيل:

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- نسخة هذا العام: 364 هدفا في 120 مباراة بمعدل 3,03 هدف في المباراة الواحدة

- أعلى نسخة تهديفيا بالشكل الجديد لدوري الأبطال: 368 هدفا في125 مباراة موسم 2012- 2013 بمعدل 2,94 هدفا في المباراة.

- أعلى نسخة تهديفيا بشكل عام: 449 هدفا في 157 مباراة موسم 2000- 2001.

- أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة: كريستيانو رونالدو 17 هدفا موسم 2013- 2014

- أكثر الأندية تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة: 45 هدفا لبرشلونة في 16 مباراة موسم 1999- 2000

- أكثر الأندية تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة بالشكل الجديد: 41 هدفا لريال مدريد في 13 مباراة موسم 2013- 2014