الإسكان تعلن شروط حصول المغتربين على أراضي بيت الوطن وشقق دار مصر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إن الوزارة أعدت كراسة شروط، لحجز أراضي "بيت الوطن"، ووحدات الرحاب ومدينتي ودار مصر للمصريين في الخارج، وذلك لأول مرة، لتلبية مطالب الراغبين في الحجز، حيث تتضمن "الكراسة" الشروط العامة للمشروع، وأسلوب السداد للأراضي والوحدات المطروحة، كما سيتم نشر تفاصيل الكراسة على الموقع الإلكتروني.

وأضاف عباس اليوم الإثنين، في تصريحات صحفية، أن «الشروط العامة للتقدم لحجز الأراضي والوحدات السكنية المطروحة للمصريين فى الخارج، تتضمن أن يكون الحاجز متمتعًا بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 سنة، وتكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل البنكي لمبلغ الدفعة المقدمة، ويتم الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز".

وأكد عباس أنه يشترط توافر العملة بحسابات الحاجزين قبل بدء الحجز بـ60 يومًا ويحظر الإيداع النقدي بالدولار من الداخل طبقاً لتعليمات البنك المركزي المصري، وتتضمن الدفعة المقدمة للأراضي 1% من قيمة الأرض لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي طبقاً للقانون رقم 33 لسنة 2014، ويبدأ التخصيص بعد غلق باب الحجز بـ10 أيام، مع الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة»، مشيراً إلى أن طرح برنامج بيت الوطن على أساس الجنيه المصري، ويتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري، حلاً للمشكلات والشكاوى التي طرأت فى طرح الأراضي بالمراحل السابقة.

وبشأن مواعيد تسليم الأراضي والوحدات السكنية، أوضح عباس أنه بالنسبة لقطع الأراضي، يبدأ التسليم خلال 3 أشهر من التخصيص بمدن بدر، وقنا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأسوان الجديدة، ودمياط الجديدة منطقة بيت الوطن «أ، وب»، والتسليم ابتداءً من 31/3/2018، بمدن (القاهرة الجديدة – العبور – السادات – دمياط الجديدة موقع شمال الطريق الدولى الساحلي)، ويتم التسليم بمدينة 6 أكتوبر ابتداء من 30/1/2018، وذلك طبقاً للإعلانات التي ستصدر من الهيئة في حينها، وبالنسبة لوحدات «مدينتي» و«الرحاب»، يبدأ التسليم خلال شهرين من التخصيص، بينما وحدات «دار مصر»، يبدأ تسليمها اعتبارا من 31/12/2017.

شاهد أيضا

وأكد مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية أنه يجب على من يرغب في الحجز أولا التسجيل بالموقع الإلكتروني «www.nuca.gov.eg»، لكي يتمكن من الحجز عبر الموقع، موضحا أن على الراغب في الحجز اتباع الخطوات التالية للتسجيل بالموقع، وهي: «ضرورة كتابة اسم الحاجز طبقا للرقم القومي أو الجواز المصري، وفى حال مخالفة ذلك لن يتم تسجيل التحويل لحين التعديل (للحسابات المنشأة حديثاً بهذه المرحلة»، أما الحسابات السابق إنشاؤها بالموقع بالمراحل السابقة فلن يتم حذفها، لذلك يمكن الحجز من خلالها بدلاً من إنشاء حسابات أخرى، ويمكن حجز الأراضي والوحدات السكنية من خلال حساب واحد بالموقع.

وأشار عباس إلى أن التحويلات البنكية التى ترد قبل فتح باب الحجز بالمرحلة الجديدة، سيتم تسجيلها عقب الانتهاء من تسجيل تحويلات اليوم الخامس طبقاً لكشوف البنك المركزي المصري للحجز بالمرحلة الجديدة، وعند الرغبة في إضافة شركاء لابد من إضافتهم قبل إتمام تأكيد الحجز، حيث أنه لا يمكن إضافة شركاء بعد تأكيد الحجز.

وقال إنه «سيتم التسوية النهائية لنسب التميز لكافة المراحل بجهاز المدينة عند استلام إخطار التخصيص، علي أن يتم سداد الفرق خلال شهر من تاريخ إجراء التسوية، كما سيتم إرسال رسالة للحاجز فور تسجيل التحويل البنكي بالموقع، على أن يتم بعد ذلك إتباع الخطوات الواردة بصفحة الأسئلة الشائعة بالموقع، ويجب على الحاجز تقديم أصول المستندات التي تم الحجز بناء عليها عند استلام خطاب التخصيص الرسمى من جهاز المدينة، وفى حالة مخالفة أي بيانات سيتم إلغاء الحجز».

وأعلن عباس أنه تم تخصيص مكتب لخدمة عملاء المشروع بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للرد على استفسارات الراغبين فى الحجز، وحل أي مشكلة، وذلك بخلاف الرد على التساؤلات المختلفة من خلال الموقع الإلكتروني.