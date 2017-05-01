أخبار عاجلة

مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يتضمن إنشاء أكاديمية لتأهيل الموظفين -
مقتل 6 تكفيريين في قصف طائرة دون طيار برفح -
ضبط 3 طن كبدة و1500 كيلو جبن "فاسدة" بالقليوبية -
بالصور.. تعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل بكنيسة كفر الدير في الشرقية -
زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس الجديدة ـ صور -
في كمين شعبي.. "الترابين" تضبط 9 عناصر من "بيت المقدس" برفح -
سيدة تلحق بزوجها وطفليها ووالدتها بعد أسبوعين من وفاتهم بالمنيا -
مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور) -
"لودر" يتسبب في انهيار جزئي لعقار سكني ببولاق الدكرور -
مفاجأة.. «فيات كرايسلر» تدرس بيع «جيب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

رئيس «مصر للبترول»: 15 مليون لتر سولار يوميا لتلبية احتياجات موسم الحصاد

Google+ Print
رئيس «مصر للبترول»: 15 مليون لتر سولار يوميا لتلبية احتياجات موسم الحصاد رئيس «مصر للبترول»: 15 مليون لتر سولار يوميا لتلبية احتياجات موسم الحصاد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال رئيس مجلس إدارة شركة للبترول، المهندس محمد شعبان: إنه سيتم افتتاح محطتين لتموين السيارات بمحافظتي السويس وشرم الشيخ مطلع الأسبوع المقبل، وذلك في إطار خطة الشركة للتوسع في إنشاء محطات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي.

أضاف شعبان، لـ"التحرير"، أن الشركة تقوم بضخ 15 مليون لتر سولار يوميًا لتلبية احتياجات موسم الحصاد في المحافظات المختلفة، مؤكدًا أن هناك غرفة عمليات في الشركة لتلقي أية شكاوى أو مقترحات.

شاهد أيضا

وأوضح أنه قام منذ يومين بافتتاح محطة جديدة لتموين السيارات بالوقود بمدينة شرم الشيخ بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - فى عيد العمال .. dmc مع عمال مصر فى مواقع العمل بمشروعي أنفاق الإسماعيلية وجبل الجلالة

الأخبار - فى عيد العمال .. dmc مع عمال مصر فى مواقع العمل بمشروعي أنفاق الإسماعيلية وجبل الجلالة

مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور)

مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور)

بالصور.. خريطة مصر الطبيعية المجسمة أفضل مشروع بيئي بالبحر الأحمر

بالصور.. خريطة مصر الطبيعية المجسمة أفضل مشروع بيئي بالبحر الأحمر

طرح 3738 قطعة أرض و6220 شقة للمصريين بالخارج بالدولار

طرح 3738 قطعة أرض و6220 شقة للمصريين بالخارج بالدولار