رئيس «مصر للبترول»: 15 مليون لتر سولار يوميا لتلبية احتياجات موسم الحصاد

التحرير

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قال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، المهندس محمد شعبان: إنه سيتم افتتاح محطتين لتموين السيارات بمحافظتي السويس وشرم الشيخ مطلع الأسبوع المقبل، وذلك في إطار خطة الشركة للتوسع في إنشاء محطات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي.

أضاف شعبان، لـ"التحرير"، أن الشركة تقوم بضخ 15 مليون لتر سولار يوميًا لتلبية احتياجات موسم الحصاد في المحافظات المختلفة، مؤكدًا أن هناك غرفة عمليات في الشركة لتلقي أية شكاوى أو مقترحات.

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وأوضح أنه قام منذ يومين بافتتاح محطة جديدة لتموين السيارات بالوقود بمدينة شرم الشيخ بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.