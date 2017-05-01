وكيل "صحة المنوفية": تشغيل وحدة عناية القلب بمستشفى سرس الليان

المنوفية - مروة فاضل:

أكدت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية،تشغيل وحدة العناية المركزة الخاصة بأمراض القلب في مستشفى سرس الليان، اليوم الإثنين، بعد الانتهاء من إنشائها بالجهود الذاتية.

وأضافت "سرور" في تصريحات صحفية، إن الوحد تسع 7 أسرّة، وتأتي ضمن خطة تطوير المستشفى.