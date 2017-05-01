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بالصور.. أجمل 12 امرأة سعودية

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مصراوي Masrawy

أسيل عمران، ولدت في مدينة الخبر في وهي مغنيةأسيل عمران، ولدت في مدينة الخبر في السعودية وهي مغنية

الأميرة أميرة بنت عيدان بن نايف الطويل العصيمي العتيبي، وهي سيدة أعمالالأميرة أميرة بنت عيدان بن نايف الطويل العصيمي العتيبي، وهي سيدة أعمال

دينا الشهابي، ولدت في الرياض وهي ممثلة مقيمة في الولايات المتحدة.دينا الشهابي، ولدت في الرياض وهي ممثلة مقيمة في الولايات المتحدة.

سها نويلاتي، ​إعلامية تقدم برامج تلفزيونية في إحدى القنوات الخليجية.سها نويلاتي، ​إعلامية تقدم برامج تلفزيونية في إحدى القنوات الخليجية.

لوجين عمر، ولدت في مدينة الخبر وتعمل مذيعة تلفزيونية.لوجين عمر، ولدت في مدينة الخبر وتعمل مذيعة تلفزيونية.

نادين البدير، ​تقيم في دبي، وهي ابنة رجل أعمال وقدمت عددًا من البرامج التلفزيونية على قنوات فضائية عربية،نادين البدير، ​تقيم في دبي، وهي ابنة رجل أعمال وقدمت عددًا من البرامج التلفزيونية على قنوات فضائية عربية،

هبة جمال، كانت تعمل مصممة للأزياء، وظهرت في برامج نسائية كمصممة أزياءهبة جمال، كانت تعمل مصممة للأزياء، وظهرت في برامج نسائية كمصممة أزياء

وردة خان، ​​ولدت في جدة لأب سعودي وأم باكستانية وهي تعيش في لندن.وردة خان، ​​ولدت في جدة لأب سعودي وأم باكستانية وهي تعيش في لندن.

منى أبو سليمان، ​تعتبر أول إعلامية تظهر على الفضائيات العربية وحصلت على لقب سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة.منى أبو سليمان، ​تعتبر أول إعلامية تظهر على الفضائيات العربية وحصلت على لقب سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة.

وعد، ممثلة ودخلت عالم الأزياء والموضةوعد، ممثلة ودخلت عالم الأزياء والموضة

ريم عبد الله، ​بدأت التمثيل في مسلسل طاش ما طاش السعودي عام 2007.ريم عبد الله، ​بدأت التمثيل في مسلسل طاش ما طاش السعودي عام 2007.

كتب - هشام عواض:

تعيش المرأة السعودية في مجتمع محافظ وتتسم حياتهن بالإنغلاق والكثير من الأسرار، إلا أن هذا لم يمنع أن تهتم المرأة السعودية بجمالها.

وأبرز موقع "beauty around" المتخصص في الجمال، أجمل 12 امرأة سعودية سواء مقيمات داخل المملكة أو خارجها.

وذكر الموقع أن السعوديات يتحلين بمواصافات جمال منها العيون البنية والشعر الحريري اللامع، والجسم الرشيق.

ومن ضمن السيدات اللائي ضمتهن القائمة، سيدات أعمال ومذيعات وممثلات ومغنيات ومصممات ملابس.

 

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