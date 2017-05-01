بالصور.. أجمل 12 امرأة سعودية

أسيل عمران، ولدت في مدينة الخبر في السعودية وهي مغنية

الأميرة أميرة بنت عيدان بن نايف الطويل العصيمي العتيبي، وهي سيدة أعمال

دينا الشهابي، ولدت في الرياض وهي ممثلة مقيمة في الولايات المتحدة.

سها نويلاتي، ​إعلامية تقدم برامج تلفزيونية في إحدى القنوات الخليجية.

لوجين عمر، ولدت في مدينة الخبر وتعمل مذيعة تلفزيونية.

نادين البدير، ​تقيم في دبي، وهي ابنة رجل أعمال وقدمت عددًا من البرامج التلفزيونية على قنوات فضائية عربية،

هبة جمال، كانت تعمل مصممة للأزياء، وظهرت في برامج نسائية كمصممة أزياء

وردة خان، ​​ولدت في جدة لأب سعودي وأم باكستانية وهي تعيش في لندن.

منى أبو سليمان، ​تعتبر أول إعلامية تظهر على الفضائيات العربية وحصلت على لقب سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة.

وعد، ممثلة ودخلت عالم الأزياء والموضة

ريم عبد الله، ​بدأت التمثيل في مسلسل طاش ما طاش السعودي عام 2007.