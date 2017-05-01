بالصور- عباءات صيف 2017 بتصميم أمريكي

كتبت- ميرا ماهر

قدمت المصممة الأمريكية ذات الأصول الفنزويلية " carolina herrera"، مجموعة من العباءات للمرأة في الشرق الأوسط، لتنضم بذلك إلى من سبقها من المصممين العالميين في تقديم مجموعات خاصة موجهة للمرأة المحجبة.

واختارت " carolina Herrera" الأسود كلون أساسي لعباءاتها التي حرصت على تنفيذها بأقمشة الحرير والدانتيل، مع لمسات باللون الأبيض والتي أضفت عليها مزيداً من الأناقة. بحسب موقع " harpersbazaararabia".

كما نسقت " carolina herrera" مجموعتها مع شالات حريرية باللون الأسود، وأحزمة جلدية، ونظارات شمسية، وإكسسوارات وأساور معدنية، ومجموعة حقائب من نفس العلامة الفاخرة ذات الأحجام المتوسطة والألوان الصيفية كالأبيض والأحمر والزهري.

ووفقت العباءات أيضاً مع صنادل ذات كعوب مرتفعة أو أحذية رياضية من الجلد الفضي، أضافت إليها لمسات عصرية لافتة.

وبحسب موقع " bbc " يسبق " carolina Herrera" شركة "Nike" حيث قدمت ملابس رياضية للمحجبات، وكانت أول شركة عالمية كبرى تطرح المنتج تلبية لحاجة المرأة المسلمة رياضياً.