«من فيكترا إلى موكا».. هذه أسعار «أوبل» المستعملة في السوق

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد في السوق المصرية، بعد حالة ارتفاع الأسعار الشديدة التي شهدتها السيارات في الآونة الأخيرة، حيث سادت حالة رواج في السوق بسبب الإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة، على خلفية ظهور شركات طلب السيارات الأجرة "أوبر" و"كريم".

وفي هذا السياق، نقدم صورة واضحة لأسعار السيارات المستعملة لشركة "أوبل" الماليزية خلال الفترة الأخيرة بالسوق المصرية..

أسترا

أشهر السيارات التي تمتلك تاريخًا طويلًا في السوق المصري، وتعرض موديلاتها التي تمتد لأكثر من 17 عام، من 2000 وحتى 2016 بأسعار تتدرج تصاعديًا من 70 ألف إلى 330 ألف جنيه.

إنسيجنيا

تمثل قطاع السيارات الفاخرة لدى أسطول الشركة الألمانية في السوق المصري، وتعرض موديلاتها لأعوام 2014 وحتى 2017، بأسعار تتدرج تصاعديًا، لتبدأ من 350 ألف إلى 460 ألف جنيه.

فيكترا

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تمثل واحدة من أشهر السيارات التي عُرفت بها شركة "أوبل" بالسوق المصري، وتعرض موديلاتها لأعوام 1995 وحتى 2008، بأسعار تتدرج تصاعديًا، لتبدأ من 45 ألف إلى 90 ألف جنيه.

كورسا

سارت على نهج "أسترا"، فهي واحدة من أشهر السيارات التي تمتلك تاريخًا طويلًا في السوق المصري، وتعرض موديلاتها التي تمتد لأكثر من 20 عام، من 1995 وحتى 2017 بأسعار تتدرج تصاعديًا من 40 ألف إلى 280 ألف جنيه.

موكا

إحدى السيارات التي دخلت كجزء من تطوير إصدارات أوبل في مصر، وتعرض السيارة الرياضية متعددة الأغراض "SUV” صاحبة العامين في السوق المصري، بأسعار تتراوح من 350 إلى 400 ألف جنيه، وذلك وفقًا للحالة التي عليها السيارة.