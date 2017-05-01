ضبط 2.5 طن ملح يسبب الفشل الكلوي في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

داهم ضباط مباحث التموين بالإسكندرية، اليوم الإثنين، مصنع جبن بدون ترخيص بقرية أبيس الأولى، لاستخدامه مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبطوا داخله 2.5 طن ملح يسبب الفشل الكلوي وأمراض خطيرة لمستهلكيه، وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية، بمزاولة "ش. م. ع"، 30 عاما، المدير المسؤول عن مصنع جبن، بدون ترخيص، بقرية أبيس الأولى، نشاطاً تجارياً غير مشروع في مجال تصنيع الجبن الأبيض، مستخدماً مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي في عملية التصنيع.

تم استهداف المصنع وضبط المتهم المذكور، والعثور على 50 جوال ملح بإجمالي وزن 2.5 طن، يسبب الفشل الكلوي وأمراض خطيرة لمستهلكيه، وبه تغير في الخواص الطبيعية، ويحتوي على شوائب وأتربة، وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

تم تحرير بقسم شرطة ثان الرمل، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية.