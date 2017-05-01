جامعة الإسكندرية تحدد عدد الطلاب المقبولين العام المقبل

الإسكندرية – محمد عامر:

وافـق مجلس جامعة الإسكندرية، على مقترح قبول 21 ألفا و424 طالبا وطالبة بكليات الجامعة، العام الجامعي المقبل، 2017/ 2018، من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، بشعبتيها العلمي والأدبي والشهادات المعادلة والفنية.

وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، في تصريح له، اليوم الإثنين، إن المجلس وافق أيضا على مقترح قبول 646 طالبا وطالبة بكليات فرع الجامعة بمطروح.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز وتأمين قاعات الامتحانات، وتوفير الرعاية الصحية للطلاب، لأداء امتحانات نهاية العام بجميع الكليات في هدوء واستقرار.