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محافظ دمياط: تسليم 179 وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي

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محافظ دمياط: تسليم 179 وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي محافظ دمياط: تسليم 179 وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي

مصراوي Masrawy

الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه

دمياط – محمد إبراهيم:

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، الانتهاء من تسليم 179 وحدة سكنية من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي في المرحلتين الأولى والثانية، منها 80 وحدة بشطا و18 وحدة بالزرقا، و3 وحدات بكفر البطيخ و57 وحدة بكفر سعد "أرض الحبال" و21 وحدة بكفر سعد "أرض اللحوم".

وأوضح المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أنه جرى تسليم الوحدات، بعد الانتهاء من إجراءات الأقساط مع البنوك، لافتًا إلى أنه بحث مع مسؤولي الوزارة آليات تسليم هذه الشقق، شرط أن ينهي المواطن تسديد كافة الأقساط مع البنوك، ثم توقيع العقد مع المواطن وإرساله لمديرية الإسكان، لتخاطب المديرية شركتي المياه والكهرباء لتغيير العدادات باسم المالك، وتسديد التكاليف لمديرية الإسكان، وإعطاء المواطن محضر استلام الوحدة السكنية بعد معاينة الوحدة.

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