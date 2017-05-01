بالصور.. وزارة الداخلية تكرم روضات الأطفال في مجال الوعي المروري

كتب- علاء عمران:

قام اللواء طارق عطية، مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء علاء الدجوى مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة نيابة عن السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بحضور الاحتفال الذي أُقيم باتحاد الشرطة الرياضي لتكريم الروضات الفائزة في المسابقة التي أُقيمت بين روضات الأطفال على مستوى الجمهورية، التي تتبناها وزارة الداخلية في إطار دورها المجتمعي وتفاعلها مع براعم المستقبل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

حيث قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع السيدة الدكتورة رئيسة الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي بوزارة التربية والتعليم بتنظيم المسابقة السنوية التي تقام بين روضات الأطفال على مستوى الجمهورية لاختيار أفضل روضة في مجالات (الوعي المروري، الحماية المدنية، المحافظة على البيئة، ودور الشرطة في حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت، وإذكاء قيم إعلاء ذكرى شهداء الشرطة والوطن وتضحياتهم العظيمة).

وقد تضمنت المسابقة اضطلاع روضات الأطفال بإنشاء مدينة مرورية مصغرة في فناء الروضة مجهزة بنماذج لإشارات المرور والعلامات الضوئية الإرشادية، والسرد لبطولات شهداء الشرطة الذين تم تخليد ذكراهم برفع أسمائهم على عدد من المدارس، والتي تم تنفيذها بإبداع فكرى متميز يلمح إلى جهود القائمين على هذه الروضات لتكريس الأفكار المستهدفة في نفوس البراعم.

وقد قدم الأطفال عدد من العروض الفنية التي تُعلى قيم المواطنة والانتماء للوطن، وتم تقديم الهدايا التذكارية والدروع للروضات الفائزة.