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الرقص على العمود .. تدريب شامل للجسم

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الرقص على العمود .. تدريب شامل للجسم الرقص على العمود .. تدريب شامل للجسم

مصراوي Masrawy

الرقص--على-العمود

(د ب أ) -
قال البروفيسور الألماني إنجو فروبوزه إن الرقص على العمود "Pole Dance" تعد تدريبا شاملا للجسم، موضحا أنها تعتبر رياضة ممتازة لتقوية العضلات.

وأضاف فروبوزه الأستاذ بالجامعة الرياضية بمدينة كولن، أن رياضة الرقص على العمود تعمل على تدريب مركز الجسم بصفة خاصة، مشيرا إلى أن مَن يواظب على ممارستها، يحصل على جسم مشدود بالكامل على نحو ممتاز.

ومن جانبه، أشار البروفيسور هيربرت لولجن من الجمعية الألمانية للطب الرياضي والوقاية، إلى أن ممارسة رياضة الرقص على العمود تتطلب التمتع بقدر من قوة العضلات؛ حيث إنه يتم تدريب الذراعين والجزء العلوي من الجسم بصفة خاصة. فإذا كانت العضلات في هذه الأجزاء من الجسم ضعيفة، فمن الممكن أن بتعرض المرء للإصابة.

وأشار فروبوزه إلى أن ممارسة رياضة الرقص على العمود قد تؤدي إلى الشعور بألم في مفاصل الأكتاف؛ حيث إن تدلي الرأس كثيرا أثناء التعلق على العمود قد يؤدي إلى الإصابة بما يعرف بالالتهاب الكيسي أو إصابات بالأوتار. ويمكن للرياضي تجنب ذلك من خلال تدريب مفاصل الأكتاف بواسطة تحريكها بحركات دائرية قبل وبعد التدريب.

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مصراوي Masrawy

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