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اليابان ترسل مدمرة لحماية سفن حربية أمريكية

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اليابان ترسل مدمرة لحماية سفن حربية أمريكية اليابان ترسل مدمرة لحماية سفن حربية أمريكية

مصراوي Masrawy

اليابان ترسل مدمرة لحماية سفن حربية أمريكية

طوكيو - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين، أن اليابان قد أرسلت مدمرة لمرافقة سفن حربية أمريكية قبالة طوكيو، في ظل تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وغادرت اليوم الاثنين حاملة المروحيات، ايزومو، ميناء يوكوسوكا، جنوب طوكيو، وانضمت إلى سفينة إمدادات أمريكية قبالة مقاطعة تشيبا، شرق طوكيو، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

ويشار إلى أن هذه هي أول عملية من نوعها في البلاد، منذ أن تم تمرير تشريع مثير للجدل، يسمح للجيش الياباني بتوسيع دوره في الخارج.

ويقول المنتقدون إن القوانين تنتهك دستور اليابان السلمي، حيث تحظر المادة التاسعة من الوثيقة استخدام القوة لتسوية النزاعات الدولية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ، أرسل سفنا حربية وغواصة إلى المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية، وسط مؤشرات إلى أنه من الممكن أن تقوم بإطلاق المزيد من الصواريخ البالستية، أو أن تجري تجربة نووية جديدة.

وحاولت بيونجيانج أمس الأول السبت إطلاق صاروخ باليستي، بعد ساعات من مطالبة وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون بممارسة "ضغوط جديدة" وفرض مزيد من العقوبات على بيونج يانج.

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مصراوي Masrawy

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