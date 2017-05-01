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ليفربول يتسلح بالتاريخ أمام واتفورد

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ليفربول يتسلح بالتاريخ أمام واتفورد ليفربول يتسلح بالتاريخ أمام واتفورد

التحرير

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يحتضن ملعب فيكارج رود، لقاء نادي واتفورد أمام نظيره ليفربول، اليوم الإثنين، بقيادة تحكيمية للحكم كريج باوسون، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، المركز الثالث بجدول البريميرليج برصيد 66 نقطة، بفارق 11 نقاط عن توتنهام هوتسبير الثاني صاحب الـ77 نقطة.

ويأتي واتفورد بقيادة مدربه الإيطالي ويلتر ماتازري، في المركز الثالث عشر، برصيد 40 نقطة.

ويسعى الألماني يورجن كلوب، لمدير الفني للريدز ليفربول، لتحقيق الثلاث نقاط، للابتعاد بالمركز الثالث لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

حيث يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 66 نقطة، واليونايتد الخامس برصيد 65 نقطة، كما يأمل رجال كلوب، في تكرار فوز لقاء الذهاب الذي أقيم بملعب آنفيلد، وانتهى بفوز الريدز (6-1) ضمن مباريات الجولة الـ11.

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وتشير الأرقام إلى أن الفريقين تواجها من قبل منذ عام 2005 في 8 مباريات في جميع المسابقات، حقق ليفربول الفوز في 6 مباريات، بينما فاز واتفورد في مباراة، وفرض التعادل نفسه في مباراة، كما أن واتفورد خسر 5 مباريات من آخر 6 مواجهات ضد الليفر في البريميرليج، وكان آخر فوز لواتفورد في ديسمبر 2015 (3-0).

كما أن الأرقام تبرز أن الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول ساهم في 4 أهداف في آخر مباراتين ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز (سجل هدفين وصنع هدفين)، في المقابل سجل تروي ديني مهاجم واتفورد، ضد 41 ناديا مختلفا في جميع المسابقات خلال مسيرته مع الفريق،  لكنه لم يسجل في ثلاث مباريات له سابقة ضد ليفربول.

وستكون هذه المباراة الـ11 في الدوري الإنجليزي الممتاز التي يلعبها واتفورد في تاريخه يوم الاثنين، حقق خلال اللقاءت الـ10 السابقة فوز وحيد وتعادل في 4 مباريات وخسر في 5 مباريات،  وكان الفوز أمام بورتسموث في أبريل 2007 (4-2).

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التحرير

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