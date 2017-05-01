نام على الحصير وأسّس 170 شركة.. رحلة «المعلّم عثمان» إلى الملايين

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رحلة صعود تستحق أن نقف لصاحبها إجلالًا، ونسمح لنظرات الانبهار أن تتسلل إلى عيوننا، ولا مانع أن تسيطر علينا أسئلة من نوعية "كيف؟ ومتى؟ وأين؟ ولماذا؟"، فهي قطعًا أسئلة مشروعة لأي مُطّلع على سيرته، وطامح في أن يناله قدرًا بسيطًا من نجاحه الذي كان كالسكين التي تسرق صاحبها، فهو نفسه لم يتوقع أن تتحول الملاليم بين يديه يومًا إلى ملايين، ولكن عصاميته ونباهته وطموحه مُغلفين بتوفيق الله وعونه، بجانب "رشّة" حظ، جعلت منه صاحب أحد أكبر شركات البناء والتشييد في الوطن العربي.



في التقرير التالي، يرصد لكم "التحرير لايف" محطات في حياة المهندس عثمان أحمد عثمان، صاحب شركة "المقاولون العرب"، وصهر الرئيس الراحل أنور السادات.

ابن الإسماعيلية البار

في منزل مبنيّ من الطين، وسقفه "تعريشة" من جريد النخيل، داخل حارة "عبد العزيز" بحي العرب بمحافظة الإسماعيلية، ولد "عثمان" يوم 6 أبريل 1917، لأسرة بسيطة تضم ثلاثة أشقاء وشقيقتين، كانت أرضية إحدى غرفتي المنزل هي مكان نومهم فوق "الحصير"، بينما كانت الغرفة الثانية مخزنًا لمحل والده "البقالة".

يقول "عثمان" في مذكراته بعنوان "صفحات من تجربتي": "رحل والدي وأنا في الثالثة وتركني بلا موارد مع ثلاثة أشقاء وشقيقتين‏،‏ أكبرنا لم يتجاوز الثانية عشرة وحسين الصغير لم يزل رضيعاً"، وتابع: "بعد وفاة والدي ترك محمد المدرسة ليدير المحل.. كان عندنا عنزة ننظر إليها كأحد أفراد العائلة اسمها عيدة وكانت توفر لنا بعض مصادر غذائنا‏..‏ كانت أمي التي تقوم بتربية الطيور وبيعها لتغطي التزاماتنا".

حصل "عثمان" على شهادة الدراسة الإبتدائية من مدرسة الإسماعيلية عام 1930، ثم سافر بعدها للقاهرة والتحق بمدرسة "السعيدية" للحصول على الشهادة الاعدادية، إلى أن حصل في عام 1953 على شهادة البكالوريا "الثانوية العامة".

وفي عام ‏1935 دخل كلية الهندسة بشهادة فقر، ‏إذ لم يكن يملك قيمة المصروفات المقررة والتي كانت أربعين جنيهًا، وأقام في شقة شقيقته المتزوجة من الشيخ علي حسب الله، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ووالد وزير الإسكان سابقًا "صلاح حسب الله".

وصل به الفقر لدرجة أنه كان يمشي من منزل شقيقته في "باب الخلق" إلى كلية الهندسة في الجيزة، حتى استطاعت شقيقته تدبير مبلغ 120 قرشا كي يشترك في الترام لمدة ثلاثة أشهر، ولكنه عاد إلى الإسماعيلية، واشترى دراجة هوائية متهاكلة لم تكلفه سوى 60 قرشًا فقط، وظلّت الدراجة معه طوال سنوات دراسته في كلية الهندسة، إلى أن حصل على البكالوريوس من جامعة القاهرة في عام 1940.

من الملاليم إلى الملايين

بعد تخرجه في كلية الهندسة، عمل "عثمان" في مجال المقاولات مع خاله الذي رفع راتبه خلال عام ونصف من 12 جنيهًا إلى 24 جنيهًا، ثم استقل عن خاله في عام 1942 ليبدأ مشوار الألف ميل، حيث افتتح في الحي الأفرنجي بمحافظة الإسماعيلية مقرًا صغيرًا لشركته، الذي كان هو أول عامل بها، وخلال عامين تحول مكتب المقاولات الصغير إلى شركة بعد أن دخل معه شقيقه "محمد" شريكًا بالربع.

وفي عام 1947 بدأ عمله مع الشركات الكبرى، حيث أدرجته شركة "عبود باشا"، ضمن قائمة المقاولين المقيدين بمكابتها، وخلال تلك الفترة أنجزت شركته الصغيرة بعض المهام مثل إنشاء مدرسة البنات الابتدائية بالإسماعيلية، بجانب بناء سور مصنع السماد بالسويس.

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اتسعت دائرة أعماله، واتخذ أكثر من مقر لشركته بالقاهرة، وفي الوقت الذي تأهب فيه لضم شقيقه الأكبر إبراهيم ليكون ذراعه الأيمن في الشركة، كانت صدمة حياته، وهي وفاة "إبراهيم" في 2 ديسمبر عام 1949، وبعدها قرر السفر إلى السعودية في عام 1951، ليرسو عليه عطاء تنفيذ الكلية الحربية بالرياض، عبر مقاولة بلغت قيمتها 7.5 مليون ريال سعودي.

وهنا هبط المال على عثمان أحمد عثمان فجأة -على حد قوله-، وبأكثر مما كان يتوقع، حيث أسماه برحلة الملاليم والملايين، فسرعان ما توسعت أعماله في الكويت والإمارات والعراق والأردن وليبيا ولبنان.

باني السد العالي

في عام 1961 أُعلن عن فتح الباب لشركات المقاولات للتقدم بعطاءاتها بهدف إقامة مشروع السد العالي، فتعاونت ‏11‏ شركة مقاولات مصرية في تكوين اتحاد لتنفيذ المشروع،‏ في الوقت الذي تقدمت فيه شركة عثمان وحدها لتنفيذ العمل المطروح، بعد أن تحايل على الشرط بالتحالف مع شركات كرواتية على الورق.

وفي 12 يناير عام 1961 أشرف وزير الري والسد العالي، المهندس موسى عرفة على جلسة فتح مظاريف العطاء، ليتبين أن عطاء اتحاد المقاولين يبلغ 27 مليوناً، في حين كان عطاء عثمان أحمد عثمان 15 مليوناً فقط، ما أصاب المسؤولين بحالة من الانبهار، ولكنهم قرروا أن تشترك معه شركة قطاع عام، وهي شركة مصر للأسمنت المسلح بنسبة ‏30%، فوافق مرغمًا وتم إنجاز المشروع، وحصد "عثمان" لقب "باني السد العالي.

تأميم شركته

بعد 6 أشهر من تولي الشركة مهمة بناء السد، صدر قرار بتأميمها نصفيًا، بعد أن بلغت قيمتها الدفترية أربعة ملايين ونصف المليون جنيه، وأصبح هو رئيسًا لمجلس إداراتها، ثم ما لبث أن أصبح التأميم كليًا في عام 1964، كما تغير اسمها من "الشركة الهندسية للصناعات والمقاولات العمومية" إلى "المقاولون العرب - عثمان أحمد عثمان وشركاه".

علاقته بالسادات

العصر الذهبي لشركة المقاولون العرب كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، الذي تزوج "محمود" ابن "عثمان" من ابنته "جيهان"، فوطدت علاقة المصاهرة العلاقة بشكل أكبر بين العائلتين، لكنها بشكل عام بدأت بعد العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956، حينما طلب "السادات" من "عثمان" بناء "فيلتين" لابنتيه، ثم ازدهرت العلاقة مع تولي "السادات" عرش مصر.

شغل "عثمان" عددًا من المناصب في عهد "السادات" حيث اختير وزيرًا للتعمير في عام 1973، ثم وزيرًا للإسكان والتعمير مرة أخرى في عام 1974، فنقيب للمهندسين في عام 1979.

إنجازاته

أسس "المعلّم" عثمان كما كان يحب أن يُلقب، منذ تخرجه وحتى وفاته في 1 مايو 1999، الموافق يوم عيد العمال، 170 شركة، كما قام ببناء قواعد للصواريخ في جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف،‏ إضافة إلى تعمير مدن القناة بعد حرب أكتوبر 1973، وشق طرق وترع، وإقامة مطارات وتشييد جسور وكباري علوية وأنفاق، ومصانع ومساجد ومستشفيات وبنوك ومؤسسات حكومية، وعملت شركاته على تشييد عدد كبير من المنشآت الهامة في دول مختلفة، مثل ستاد أكرا بغانا، ومطار الناضور بالمغرب، وكلية الهندسة باليمن، ومبنى وزارة المالية بالجزائر، وغيرها الكثير الذي لا تسع السطور لسرده.