أوقفت السعودية برنامجه لهذا السبب.. 16 معلومة عن جورج قرداحي

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صحفي ابتسم له الحظ.. تمكن بعد سنوات طويلة من العمل في الإذاعات العربية والأجنبية في أن يكون أيقونة لبرامج المسابقات على مستوى الوطن العربي، من خلال تقديمه على مدار 11 عامًا لبرنامج المسابقات الأشهر "من سيربح المليون"، ولكن شهر العسل بينه وبين شبكة MBC انتهى فجأة بشكل مؤسف، لسبب لم يكن يتوقعه، فانتقل للعمل بقنوات أخرى إلى أن حط رحاله في قناة "سي بي سي".



في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 16 معلومة عن الإعلامي اللبناني جورج قرداحي..

1- اسمه بالكامل جورج جبرائيل قرداحي.

2- ولد في ضايعة بلبنان يوم 1 مايو عام 1950، أي أنه يبلغ من العمر 67 عامًا.

3- حاصل على إجازة بالحقوق والعلوم السياسية من الجامعة اللبنانية.

4- بدأ مسيرته الإعلامية في تلفزيون لبنان الرسمي.

5- عمل صحفيًا لفترة في جريدة "لسان الحال".

6- انضم إلى فريق إذاعة "مونت كارلو" في باريس عام 1979، واستمر في العمل بها حتى عام 1992 إلى أن أصبح رئيس تحرير الإذاعة.

7- شغل منصب رئيس تحرير إذاعة الشرق في باريس، وظل يعمل بها لمدة عامين.

8- علاقته بشبكة ام بي سي بدأت في عام 1994، حينما انضم إلى إذاعة MBC FM في لندن التي كانت تمر حينها بظروف قاسية إلا أن قرداحي استطاع أن يعبر بها إلى بر الأمان، وشغل منصب مدير عام الإذاعة في عام 1996.

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9- المحطة الأهم في حياة "القرداحي" كانت في عام 2000، حينما اختارته قناة "ام بي سي" لتقديم برنامج المسابقات "من سيربح المليون"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وتم إنتاج عدة مواسم منه، كما ساهم في شهرة المذيع اللبناني على مستوى الوطن العربي.

10- عمل لمدة عام في قناة "LBC" حيث قدم برنامج بعنوان "افتح قلبك"، ولكنه عاد بعد ذلك لاستئناف عمله بقناة "ام بي سي"، وقدم عددًا من البرامج الأخرى على شاشتها مثل: "القوة العاشرة " و" التحدي " و" ساعة بقرب الحبيب " و"تاكسي الحظ".

11- أوضح في حوار سابق له من جريدة "الشرق الأوسط" أن برامج المسابقات هى شهادة ميلاده مع الجمهور، حيث اكتشف موهبته من خلالها وقال: "بالرغم من تقليدها فى العديد من البرامج إلا أنها لم تحظ بنسبة مشاهدة عالية ولم تستمر وبقى من سيربح المليون ".

12- بعد اندلاع ثورات الربيع العربي وبسبب رأيه السياسي بالأحداث في سوريا استغنت عنه قناة MBC، رغم العلاقة الطويلة بينهما، حيث أوقفت الحكومة السعودية برنامجه على القناة وفق ما أوضح هو في برنامج "السبع خطايا".

13- وصف "قرداحي" ما حدث في سوريا عبر مداخلة أجراها معه التليفزيون السوري فقال: "ماجري مؤامرة مفضوحة علي سوريا وامنها واستقرارها ونهضتها التي بدأت منذ سنوات معدودة ولا اعتقد ان هذه المؤامرة خافية علي احد فنحن نشاهدها ونسمعها في وسائل الاعلام الغربية والعربية التي تضخم الامور وسوريا محسودة من كثيرين..".

14- انتقل للعمل في شبكة قنوات "OSN" ثم "الحياة"، وصولًا إلى محطة "سي بي سي"، الذي أعاد عبر شاشتها تقديم برنامج "من سيربح المليون" بجانب برنامج "المسامح كريم".

15- "جورج" متزوج وله ابن يدعى "جابي"، وابنة تدعى "باتي"، ويمتلك فيلات في لبنان تسكن فيها الأسرة، بجانب منزل في مصر.

16- أثار الجدل بسبب حفظه لعدد من آيات القرآن، وانطلقت الشائعات تفيد باعتناقه الديانة الإسلامية، ولكنه أوضح أن ذلك "شرف لا يدعيه" وأنه مسيحي ماروني.