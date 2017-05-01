«السويس للحاويات» تعرض زيادة استثماراتها بمحور القناة

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التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، مدير عام محطة شركة قناة السويس للحاويات، يان بوزا، بحضور هاني النادي، رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية بالشركة، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم.

وناقش الجانبان، زيادة استثمارات الشركة في ميناء شرق بورسعيد، ضمن مشروع محور تنمية قناة السويس.

وأوضح يان بوزا، أن شركة قناة السويس للحاويات تعمل ضمن منظومة مستمرة في التطوير والتحديث من خلال خطة زمنية مستمرة تتواكب مع كل ما هو جديد، و يسهم في رفع كفاءة المحطة وزيادة القدرة التنافسية و تنظر دومًا للفرص الاستثمارية و خاصه بشرق بورسعيد، كون الشركة أحد قصص النجاح على أرض الواقع.

وأشار إلى وجود البيئة الاستثمارية السليمة و المناسبة والتى تتطلع لها المجموعة لضخ المزيد من الاستثمارات - حيث بلغت حجم استثمارات الشركة في شرق بورسعيد أكثر من ٨٥٠ مليون دولار، مشيدًا بما يلمسه من تحرك إيجابي ملموس لتشجيع و تحفيز الاستثمار من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

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ورحبت الوزيرة، برغبة الشركة في التوسع بالاستثمارات ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس، مؤكدة "حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وتشجيع الشركات الأجنبية العاملة في مصر".

وأشارت "نصر" إلى أن الوزارة تعمل مع هيئة قناة السويس في الخطة التسويقية لجذب المستثمرين ضمن خطة تطوير الموانئ الواقعة بمنطقة التنمية في القناة، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق بين الهيئة والقطاع الخاص لاستغلال الأرصفة الخالية بالموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس، في إقامة عدد من المشروعات.

وأوضح "هاني النادي، رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية بالشركة، أن الشركة تعمل ضمن منظومة تسويقية وإدارية ديناميكية مرنة تخضع لمتطلبات وآليات السوق العالمية في مجال تداول الحاويات لجذب المزيد منها لميناء شرق بورسعيد و بجهد مستمر للوصول للهدف الأسمى الذي يخدم صالح الدولة، ولوضع الميناء على قمة الموانئ المحورية ذات القدرات الخاصة و بسواعد العاملين بها كشركة مساهمة مصرية يعمل بها أكثر من 3000 مصري يحرصون على بناء مستقبل يليق بمكانتها.