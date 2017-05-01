75% زيادة في الصادرات المصرية لتونس خلال 3 أشهر

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ارتفعت الصادارات المصرية إلى تونس بنحو 62 مليون دولار خلال الفترة من يناير – مارس، بنسبة ارتفاع قدره نحو 75% مقارنة بقيمة الصادرات خلال نفس الفترة من عام 2016، وفقًا لتقرير المكتب التجاري بتونس.

وأضاف المكتب في تقرير له، اليوم الاثنين، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وتونس خلال الفترة يناير - مارس 2017، بلغ نحو 76,6 مليون دولار أمريكي، مسجلًا نسبة زيادة قدرها 60,25% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، كما حقق الميزان التجاري بين البلدين خلال الفترة المذكورة فائضًا لصالح مصر بلغت قيمته 47.4 مليون دولار مقابل 22.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 107.9%.

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وقال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري: إن "أهم بنود الصادرات المصرية إلى السوق التونسية خلال الفترة يناير / مارس 2017 هي: الحديد (وهو البند الذي احتل المرتبة الأولى على رأس الصادرات المصرية إلى تونس - حيث ارتفعت قيمة الصادرات منه للسوق التونسي بنحو 12.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بما قيمته 2.08 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي أي ما يزيد عن ستة أضعاف)، وثانيًا: محضرات غذائية متنوعة (قطن وخيوط وأقمشة قطنية، صابون ومحضرات غسيل ، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاءها، لدائن ومصنوعاتها، بذور وثمار زيتية، زجاج ومصنوعاته، زيوت عطرية ومستحضرات تجميل).​