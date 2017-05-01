قابيل: ندرس إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة بالوادي الجديد

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أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليًا دراسة إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة بمحافظة الوادي الجديد وذلك على غرار المجمعات الصناعية التي ستنشأها الوزارة بمحافظات الصعيد والتي سيتم طرحها منتصف شهر مايو المقبل، لافتاً إلى أن محافظة الوادي الجديد تمتلك فرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات الصناعية خاصة في ظل توافر كافة المقومات والمحفزات لجذب المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير باللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والذي تم خلاله بحث التنسيق فيما بين الوزارة والمحافظة لدراسة النهوض بالمحافظة صناعيًا من خلال إقامة مشروعات تنموية تسهم في تشغيل المزيد من الأيدي العاملة من أبناء المحافظة وكذا الاستفادة من الموارد الهائلة التى تمتلكها المحافظة.

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وقال الوزير، إن المباحثات تناولت كذلك أهمية تطوير صناعة التمور بالمحافظة خاصة وأن محافظات الوادي الجديد تمتلك وحدها ما يقرب من 1.8 مليون نخلة وتنتج حوالي 50 ألف طن سنوياً وهو ما يجب تعظيم الاستفادة منه، لافتاً إلى أنه جار الاتفاق مع جائزة خليفة الدولية للتمور لتأهيل مصنع التمور الموجود بالمحافظة هذا فضلاً عن تنفيذ برنامج لمحاربة الآفات لنخيل التمر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بقيمة تصل إلى 400 ألف دولار وذلك لمحافظات الوادي الجديد ومطروح والجيزة وهو يعد أحد نتائج الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا لتطوير صناعة وزراعة التمور فى مصر.

ولفت إلى أنه يجري حالياً الاتفاق مع أحد المستثمرين السعودين لإنشاء معمل لزراعة أنسجة النخيل بمحافظة الوادي الجديد لتوفير الفصائل النقية لزراعة التمور وهو ما يعظم من القيمة المضافة للتمور المنتجة بمحافظة الوادي الجديد.