الخضروات والفاكهة تشعلان الأسواق..والمواطنين: «كله بيزيد إلا رواتبنا»

التحرير

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يومًا بعد يوم تشهد الأسواق ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، في وقت يعاني المواطن من أزمات مالية طاحنة، نتيجة غلاء المعيشة وعدم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور.

حيث شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 1 مايو 2017 ارتفاعًا ملحوظًا بأسواق التجزئة لتسجل الطماطم نحو 10 جنيهات للكيلو، بينما سجلت البطاطس نحو 5 جنيهات للكيلو، والبصل سجل نحو 6 جنيهات للكيلو، والكوسة نحو 6 جنيهات للكيلو، والجزر نحو 5 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب 5 جنيهات للكيلو، والبسلة 6 جنيهات للكيلو، والثوم نحو 10 جنيهات للكيلو.

فيما سجلت الملوخية نحو 10 جنيهات للكيلو، والقلقاس نحو 7 : 8 جنيهات للكيلو، والفاصوليا نحو 4 : 6 جنيهات للكيلو، والسبانخ سجلت نحو 6 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة:

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فيما ارتفعت أسعار الفاكهة بأسواق التجزئة ليسجل متوسط سعر اليوسفي نحو 9 جنيهات، والفراولة نحو 10 جنيهات للكيلو، والجوافة نحو 10 جنيهات للكيلو، والكانتلوب نحو 9 جنيهات للكيلو، والخوخ البلدي نحو 8 : 10 جنيهات للكيلو، والتفاح الأمريكي سجل نحو 21 جنيهًا للكيلو، بينما سجل التفاح الجولدن والسوري نحو 18 جنيهًا للكيلو، والكيوي نحو 18 : 20 جنيهًا للكيلو، والكاكا نحو 12 جنيهًا للكيلو.

المواطنون: زيادة الرواتب هو الحل

المواطنون بالأسواق ارتسمت على وجوهم معالم الحسرة من الارتفاع اليومي للخضار والفاكهة.

"التحرير" تحدثت إلى عددًا من المواطنين، حيث قالت هالة عبد الباقي مواطنة أربعينية: "كله في الطالع إلا مرتباتنا في النازل ليه.. فعلًا مش عارفين نعيش"، مضيفة أنها موظفة وتدرك جيدًا معنى التضخم وغيره من المصطلحات، إلا أنها لا تفهم لما لا يتم رفع الأجور لتوازي هذا الارتفاع الهائل بالأسعار، معربة عن آمالها من الإعلان عن زيادة الرواتب يوليو المقبل، متمنية ألا يصاحب ذلك ارتفاعًا في الأسعار مرة أخرى.

فيما أفاد عادل عريب مواطن بسوق أرض اللواء، أن ارتفاع الأسعار أصبح روتينًا يوميًا لديهم، ولا حل إلا في أمرين: إما إحكام الرقابة على الأسواق وفرض تسعيرة على التجار أيًا كانت عواقبها أو رفع الأجور بما يتوازى مع هذا الغلاء (الفج) في الأسعار.