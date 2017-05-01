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الهجان يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز أورام قنا ـ صور

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الهجان يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز أورام قنا (1)الهجان يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز أورام قنا (1)

الهجان يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز أورام قنا (2)الهجان يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز أورام قنا (2)

الهجان يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز أورام قنا (3)الهجان يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز أورام قنا (3)

الهجان يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز أورام قنا (4)الهجان يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز أورام قنا (4)

الهجان يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز أورام قنا (5)الهجان يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز أورام قنا (5)

الهجان يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز أورام قنا (6)الهجان يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز أورام قنا (6)

الهجان يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز أورام قنا (7)الهجان يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز أورام قنا (7)

الهجان يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز أورام قنا (8)الهجان يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز أورام قنا (8)

قنا ـ عبدالرحمن القرشي:

ترأس اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اجتماع مجلس إدارة مركز أورام قنا، اليوم الإثنين، بحضور الأستاذ الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، والأستاذ كمال شلبي، السكرتير العام المساعد، والدكتور أيمن خضاري وكيل وزارة الصحة، والدكتور مجدي عثمان، مدير مركز الأورام.

وخلال الاجتماع، وافق مجلس الإدارة على اعتماد الهيكل الإداري التنظيمي للمركز، وانتداب عدد من الكوادر الطبية والإدارية والفنيين لتدعيم المركز، كما ناقش الموقف المالي الخاص بالإيرادات والميزانية والموافقة على تعديل لائحة الخدمات، واعتماد بروتوكول تعاون بين مركز الأورام وجامعة جنوب الوادي.

واطلع محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي، على أجهزة الجاما كاميرا والماموغرافي بعد تركيبهم، كما تفقدا غرف العمليات الجراحية وغرف الأشعة، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال أي حالات.

وأشار محافظ قنا إلى أن مركز الأورام نجح في إجراء 8 عمليات خلال الشهرين الماضيين، وساعد في التيسير على أبناء قنـا من معاناة التنقل خارج المحافظة لتلقي العلاج.

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