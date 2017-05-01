أحدث أشكال النصب بالمنيا.. بيع خليط من الملح ومسحوق باعتباره "منظف شهير"

المنيا ــ ريمون الراوي:

ضبطت وحدة البحث الجنائي لقسم شرطة المنيا الجديدة، اليوم الإثنين، تشكيلًا عصابيًا من سائق و3 عمال، نصبوا على المواطنين، ببيع خليط من ملح الطعام ومنظف عادي، باعتباره مسحوقا لشركة شهيرة، مقابل نصف السعر الحقيقي.

وألقت الشرطة، القبض على المتهمين بعد الترويج للخليط على أنه مسحوق شرطة شهيرة، وأن البيع بنصف السعر، عرض ترويجي كدعاية للشركة، ليكتشف المواطنون بعدها أن المادة المعبأة بالعبوات خليط بين مسحوق شعبي وملح الطعام.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارا من رئيس مباحث قسم المنيا الجديدة، بورود 3 بلاغات من كيميائي وموظف وطبيب، يتضررون من مجهولين أوهموهم بأنهم مندوبي مبيعات لدى شركة شهيرة، وأنهم يبيعون عبوات المنظفات كبيرة الحجم بنصف سعرها كدعاية، وبفحصها بعد انصراف المتهمين تبين أنها مواد مغشوشة بملح الطعام.

وتم ضبط المتهمين المتورطين في الوقائع وهم: "أحمد.ر.م.ع"، 28 سنة، سائق مقيم بمركز بني مزار، و"عبد الله.م.ع.ع"، 22 سنة عامل، و"أحمد.ص.م.م"، 18 سنة عامل، و"عصام.ع.م.أ"، 38 سنة عامل، يستقلون سيارة ملاكي، وبداخل حقيبة السيارة جوال من البلاستيك، داخله كمية من مسحوق الغسيل، وعدد من الأكياس الفارغة، و1200 جنيه.

وبمواجهة المتهمين بنتائج التحريات، اعترفوا بغش المسحوق الشهير، بمسحوق شعبي رخيص، وكميات من ملح الطعام، لتحقيق الثراء السريع. جرى التحفظ على المتهمين وتحريز المضبوطات، تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.