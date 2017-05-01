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رانيا علواني تدخل دائرة ترشيحات مجلس الجبلاية

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رانيا علواني تدخل دائرة ترشيحات مجلس الجبلاية رانيا علواني تدخل دائرة ترشيحات مجلس الجبلاية

التحرير

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كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية الحالي، رشح رانيا علواني عضو مجلس الشعب، لخوض الانتخابات على مقعد المرأة في المجلس بعد رحيل سحر الهواري.

وقال المصدر لـ "التحرير"، إن الجبلاية ستجري انتخابات مقعدي حازم وسحر الهواري في أقرب جمعية عمومية، والمقرر لها شهر سبتمبر المقبل، وذلك في حالة استمرار المجلس حتى هذا الوقت.

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الجدير بالذكر أن المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قضت بتأييد الحكم الصادر ضد الثنائي حازم وسحر الهواري عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بالحبس لمدة خمس سنوات.

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التحرير

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