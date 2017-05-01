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الأهلي يصطدم بالجزيرة.. والزمالك مع الاتحاد في سوبر السلة

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الأهلي يصطدم بالجزيرة.. والزمالك مع الاتحاد في سوبر السلة الأهلي يصطدم بالجزيرة.. والزمالك مع الاتحاد في سوبر السلة

التحرير

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تستأنف اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثالثة من فعاليات الجولة الثالثة من دوري السوبر لكرة السلة، حيث يلتقي الأهلي مع نظيره الجزيرة فى تمام الساعة السادسة مساء فى قمة مباريات الجولة.

ويدخل الجزيرة اللقاء متصدرًا لجدول المسابقة برصيد 7 نقاط، بينما يحل الأهلي ثانيًا برصيد 6 نقاط.

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فيما يلتقي سموحة مع فريق سبورتنج في الرابعة عصراً، ويحتل سبورتنج المركز الثالث برصيد  5 نقاط متساويًا مع ،بينما يتذيل سموحة الترتيب برصيد 3 نقاط.

وتقام فى الثامنة مساءً مباراة الزمالك والاتحاد،ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

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التحرير

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