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مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يتضمن إنشاء أكاديمية لتأهيل الموظفين
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الاثنين 01 مايو 2017 03:07 مساءً
مقتل 6 تكفيريين في قصف طائرة دون طيار برفح
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الاثنين 01 مايو 2017 03:07 مساءً
ضبط 3 طن كبدة و1500 كيلو جبن "فاسدة" بالقليوبية
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الاثنين 01 مايو 2017 03:07 مساءً
بالصور.. تعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل بكنيسة كفر الدير في الشرقية
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الاثنين 01 مايو 2017 03:07 مساءً
زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس الجديدة ـ صور
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الاثنين 01 مايو 2017 03:07 مساءً
في كمين شعبي.. "الترابين" تضبط 9 عناصر من "بيت المقدس" برفح
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الاثنين 01 مايو 2017 03:07 مساءً
سيدة تلحق بزوجها وطفليها ووالدتها بعد أسبوعين من وفاتهم بالمنيا
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الاثنين 01 مايو 2017 03:07 مساءً
مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور)
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الاثنين 01 مايو 2017 03:07 مساءً
"لودر" يتسبب في انهيار جزئي لعقار سكني ببولاق الدكرور
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الاثنين 01 مايو 2017 03:07 مساءً
مفاجأة.. «فيات كرايسلر» تدرس بيع «جيب»
-
الاثنين 01 مايو 2017 03:05 مساءً
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8 الصبح - حوار مع النائب عبد الفتاح محمد ونائب رئيس إتحاد العمال خالد عيش حول "قانون العمل"
DMC
DMC
الاثنين 01 مايو 2017 12:03 مساءً
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