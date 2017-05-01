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تعرفي على شكل الصندل لموضة 2017

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تعرفي على شكل الصندل لموضة 2017 تعرفي على شكل الصندل لموضة 2017

مصراوي Masrawy

تعرفي على شكل الصندل لموضة 2017

د ب أ

ذكرت مجلة "فرويندين" الألمانية أن صندل الميول "Mule" يتربع على عرش أحذية الصيف، ليمنح المرأة إطلالة أنيقة ومريحة في آن واحد.

وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أن صندل الميول هو صندل مفتوح من الخلف وذو كعب سميك، كما أنه يمكن أن يكون مفتوحا من الأمام أيضا.

ويخطف صندل الميول هذا العام الأنظار إليه بألوانه الصارخة مثل الأصفر والأزرق الملكي والأخضر، أو يتلألأ بالألوان الميتالك البرّاقة مثل الفضي والذهبي.

ويتناغم صندل الميول مع تنورة بليسيه أو سروال يتخذ قصّة التنورة. ويمكن ارتداؤه في مناسبات أوقات الفراغ أو العمل.

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مصراوي Masrawy

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