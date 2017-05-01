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موراي يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للتنس

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موراي يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للتنس موراي يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للتنس

التحرير

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حافظ اللاعب البريطاني أندي موراي على صدارة التصنيف العالمي للتنس الصادر اليوم الإثنين، وذلك على الرغم من خسارته في نصف نهائي بطولة برشلونة التي توج بلقبها الإسباني رافائيل نادال للمرة العاشرة في تاريخه.

ولم تشهد المراكز العشر الأولى أي تغيير نظرا لعدم خوض بطولات للأساتذة هذا الأسبوع، بانتظار إنطلاق بطولة مدريد يوم 7 مايو المقبل، وفيما يلي قائمة المراكز العشر الأولى في التصنيف العالمي:

1- أندي موراي  11,870 نقطة

2- نوفاك دجوكوفيتش  8,085 نقطة

3- ستانيسلاس فافرينكا  5,695 نقطة

4- روجر فيدرير  5,125 نقطة

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5- رافائيل نادال  4,735 نقطة

6- ميلوس راونيش  4,165 نقطة

7- كي نيشيكوري  4,010 نقطة

8- مارين سيليتش  3,565 نقطة

9- دومينيك تيم  3,535 نقطة

10- دافيد جوفين  2,975 نقطة

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التحرير

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