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عقب سيجارة" يتسبب في احتراق 16 قيراطًا من القمح بسوهاج

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عقب سيجارة" يتسبب في احتراق 16 قيراطًا من القمح بسوهاج عقب سيجارة" يتسبب في احتراق 16 قيراطًا من القمح بسوهاج

مصراوي Masrawy

احتراق 16 قيراطًا من القمح

سوهاج – عمار عبد الواحد:
تسبب عقب سيجارة مشتعل ألقاه أحد الأشخاص في أرض زراعية، في حريق نتج عنه تلف 16 قيراط مزروعة بالقمح بناحية قرية نجع النجار.

واستطاعت قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.
 
تلقى العميد وائل جمال، مأمور مركز شرطة سوهاج إخطاراً بوجود حريق بمحصول القمح بناحية نجع النجار دائرة المركز.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده قبل امتداده ، وتبين نشوب الحريق بأرض زراعية منزرعة بالقمح ملك عطا الله شهدي ثابت، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات و خسائر بشرية، وانحصرت التلفيات فـي احتراق نتاج حوالي 16 قيراطا.
بسؤال المذكور مالك الأرض رجح أن يكون سبب الحريق "عقب سيجارة" ونفي الشبهة الجنائية.
 
تحرر عن ذلك المحضر رقم 2788 إداري المركز لسنة 2017 .

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مصراوي Masrawy

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