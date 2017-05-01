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وصول 1105 سائحين لميناء الغردقة - صور

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مصراوي Masrawy

وصول السفينة السياحية ARTANIA (1)وصول السفينة السياحية ARTANIA (1)

وصول السفينة السياحية ARTANIA (2)وصول السفينة السياحية ARTANIA (2)

وصول السفينة السياحية ARTANIA (3)وصول السفينة السياحية ARTANIA (3)

وصول السفينة السياحية ARTANIA (4)وصول السفينة السياحية ARTANIA (4)

وصول السفينة السياحية ARTANIA (5)وصول السفينة السياحية ARTANIA (5)

وصول السفينة السياحية ARTANIA (6)وصول السفينة السياحية ARTANIA (6)

وصول السفينة السياحية ARTANIA (7)وصول السفينة السياحية ARTANIA (7)

وصول السفينة السياحية ARTANIA (8)وصول السفينة السياحية ARTANIA (8)

وصول السفينة السياحية ARTANIA (9)وصول السفينة السياحية ARTANIA (9)

وصول السفينة السياحية ARTANIA (10)وصول السفينة السياحية ARTANIA (10)

وصول السفينة السياحية ARTANIA (11)وصول السفينة السياحية ARTANIA (11)

البحر الأحمر - أحمد عوض:

استقبل ميناء الغردقة، اليوم الإثنين، السفينة السياحية "ARTANIA" على متنها 583 سائحا من مختلف الجنسيات، و522 طاقما، حيث يبلغ طول السفينة 198 مترا وعرضها 29 مترا وغاطس 12 مترت، وترفع علم "الباهاماس"، قادمة من ميناء صلالة بعمان، لزيارة المعالم السياحية ومتحف الأحياء المائية بخليج السويس والتمتع بالرياضات المائية.

كما يزور الوفد السياحي، المعالم الأثرية بمدينتي الأقصر وأسوان ووادي الملوك ومعبد حتشبسوت ومعبد الكرنك.

وأشار يوسف إلى إنهاء إجراءات الجوازات على متن السفن، والترحيب بالسائحين، وتوزيع الورود، وتبادل الهدايا التذكارية، واستقبالهم بصالات الوصول الجديدة لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشدد اللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على مديرى الموانئ، بتقديم كافة التسهيلات وتيسير الإجراءات، والتنسيق مع الشركات والتوكيلات الملاحية، لتوفير أتوبيسات مكيفة لنقل السائحين من داخل الميناء، لاستكمال جولاتهم بالمدينة، وإعطاء أولوية خاصة لتراكي السفن السياحية على أرصفة الموانئ.

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