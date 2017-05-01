مستشار الإمام الأكبر: الطيب يكتب تاريخًا جديدًا للأزهر

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قال المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، يكتب تاريخًا جديدًا للأزهر، موضحًا أن كلمته في الجلسة الختامية من مؤتمر الأزهر العالمي للسلام، بحضور بابا الفاتيكان، تمثل إرثًا فكريًّا وروحيًّا نغتني به، ويَفخر به كلُّ مَن بعدنا في المستقبل.

وأشار عبد السلام، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى "عناق بابا الفاتيكان وشيخ الإسلام" قائلا "عناق الأُخوَّة والمحبَّة بين البابا فرنسيس والإمام الأكبر، لقاءُ القلب والعقل معًا".

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و تابع : "ما قاله شيخ الإسلام في هذا اللقاء التاريخي سيصير إرثًا فكريًّا وروحيًّا نغتني به، ويَفخر به كلُّ مَن بعدنا في المستقبل".

ختم "عبد السلام" قائلا: "دُمتَ سندًا وفخرًا وعزًا لمصر والمصريين والمسلمين في كل مكان يا سيدي يا فضيلة الإمام الطيب".