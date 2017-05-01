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شكري يتوجه إلى كامبالا لتسليم الرئيس الأوغندي رسالة من السيسي

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شكري يتوجه إلى كامبالا لتسليم الرئيس الأوغندي رسالة من السيسي شكري يتوجه إلى كامبالا لتسليم الرئيس الأوغندي رسالة من السيسي

التحرير

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يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الاثنين إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، في زيارة تستهدف التشاور مع الأشقاء في دول حوض النيل ودعم التعاون الثنائي بين مصرو وأوغندا.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إنه "من المقرر أن يسلم وزير الخارجية يوم غدٍ الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح  لنظيره الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، تتناول تطورات التعاون فى ملف المياه بين الدول الأعضاء فى مبادرة حوض النيل، و الجهود الأوغندية لتحقيق التوافق بين دول حوض النيل في إطار رئاسة أوغندا الحالية للمجلس الوزاري لدول مبادرة حوض النيل، بما في ذلك المبادرة الأوغندية لعقد قمة لدول حوض النيل".

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وأضاف "أبو زيد" أن زيارة الوزير إلى أوغندا تتناول متابعة برامج التعاون الثنائي بين وأغندا، والمشروعات التي تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية في أوغندا.

 

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التحرير

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