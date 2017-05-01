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مؤشر نيكي يغلق عند أعلى مستوى في 6 أسابيع

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مؤشر نيكي يغلق عند أعلى مستوى في 6 أسابيع مؤشر نيكي يغلق عند أعلى مستوى في 6 أسابيع

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سجل مؤشر نيكي القايسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الاثنين، ارتفاعًا بنسبة 0.6%، ليغلق عند 19310.52 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 21 مارس.

ووفقًا لـ"رويترز"، فقد أغلقت الأسهم اليابانية عند أعلى مستوى في ستة أسابيع اليوم، مع ارتفاع أسهم شركات تكنولوجيا مثل طوكيو إلكترون وموراتا بعد تحقيق مكاسب قوية.

أما مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا، فقد ارتفع 0.5% إلى 1539.77 نقطة.

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وقفز سهم شركة طوكيو إلكترون، ثاني أكثر الأسهم تداولا من حيث حركة الأسهم، 13.3% إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2000، في حين ارتفع سهم فوجيتسو 8.4% وسهم موراتا 5.6%.

 

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