نجّار استثناه الملك فاروق وصُنعت له التماثيل.. 24 معلومة تلخص مسيرة «شكوكو»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

لم يكن يعرف القراءة والكتابة، ورغم ذلك حصد شهرة توازي في حجمها شهرة الملوك والرؤساء، حيث جاب دول العالم، وحصد لقب "شارل شابلن العرب" على يد الصحافة الألمانية، ومع ذلك لم يفقد يومًا روح تواضعه وخفة ظله، التي كان ينهار أمامها الرئيس الراحل أنور السادات من الضحك، وظل حتى آخر يوم في حياته مبتسمًا، يبعث الضحكات في مراسيل إلى كل بيت مصري وعربي.



في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 24 معلومة عن الفنان الراحل محمود شكوكو.

1- اسمه الحقيقي محمود إبراهيم إسماعيل موسى، ولكنه اشتهر فنيًا بـ "محمود شكوكو"، على اعتبار أن والده كان يربي ديوك رومي تصدر صوت مشابه لإيقاع كلمة "شكوكو".

2- ولد في يوم 1 مايو عام 1912، أي قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى بعامين.

3- نشأ في حي الدرب الأحمر، لأب يعمل نجارًا و12 أخ وأخت.

4- لم يذهب إلى المدرسة، وإنما عمل منذ طفولته في ورشة أبيه للنجارة، حتى بلغ من عمره العشرين عامًا، ولكنه تعلم القراءة والكتابة لاحقًا بمجهوده الذاتي.

5- ظهرت عليه معالم الموهبة مبكرًا، حيث اشتهر بخفة ظله، وكان يغني في ورشة أبيه للمطرب محمد عبد الوهاب، والفنانة أم كلثوم وآخرين.

6- وجد فرصته الأولى لاحتراف الفن عن طريق فرقة موسيقية كانت تجلس على مقهى بجانب ورشة النجارة، فانضم إليه وكان يذهب للغناء في الأفراح مجانًا حتى يعرفه الناس.

7- تلقى "علقة ساخنة" من والده الذي كان رافضًا لاحترافه الغناء، حيث كان يعمل طوال النهار في الورشة، ويقضي طوال الليل في الأفراح والموالد، وظل على هذا الحال يغني دون مقابل حتى أوائل الأربعينيات.

8- أُعجب به الفنان "علي الكسار"، وصمم على ضمه لفرقته، حيث أدخل لأول مرة نظام إلقاء المواويل والفكاهات والمونولوجات بين فصول المسرحية التي تؤديها الفرقة وأسندها لشكوكو الذي نجح فيها بشكل كبير، ورغم ذلك لم ينقطع عن الغناء في الأفراح.

9- أول أجر تقاضاه من عمله في الفن كان قرشين صاغ، أثناء عمله في فرقة سيدة تُدعى فاطمة الكسارة في الموالد، أما النجارة فكان يكسب منها يوميا حوالي 25 قرش.

10- بعد تحقيقه للنجاح الكبير في فرقة "الكسار"، كوّن فرقة استعراضية مع سعاد مكاوي و ثريا حلمي، وقدم معهما أجمل المونولوجات.

11- قام بتأجير سينما "كليبر" الموجودة في شارع فؤاد بوسط البلد، ومن ثم تحويلها إلى مسرح يحمل اسم فرقة "محمود شكوكو الاستعراضية"، وعليه قدم أفضل العروض الاستعراضية.

12- نقطة التحول في مسيرته الفنية جاءت بعدما اكتشفه رئيس الإذاعة آنذاك "محمد فتحي"، حيث شاهده في إحدى الحفلات الخاصة، وعرض عليه تقديم مونولوجاته من خلال الإذاعة فوافق، وبهذا أصبح أول مونولوجست يقف أمام ميكروفون الإذاعة.

13- الظهور السينمائي الأول له كان من خلال فيلم "البني آدم"، عام 1945، لكن أشهر بطولاته السينمائية كانت من خلال فيلم "عنتر ولبلب".

شاهد أيضا

14-شارك فيما يزيد عن 100 عمل فني، وقدم أكثر من 600 مونولج كان أولهم "ورد عليك.. فل عليك"، كما شكّل ثنائًيا فنيًا مع إسماعيل ياسين، وقدما سويًا العديد من المونولوجات أشهرها "احنا التلاتة".

15- وصلت شهرته إلى حد لا يصدق، لدرجة أن صحف المعارضة كانت تنشر صورته بجوار صورة الزعيم مصطفى النحاس وتكتب تحتها "أيهما صاحب الأغلبية"، وذلك لشهرة شكوكو الكاسحة.

16- كان يمنح والده كل الأموال التي يكسبها من الفن ليصرف عليه وعلى أشقاءه، وفوجئ بعد فترة بوالده يخبره أنه ادخر كل أمواله واشترى له عمارة أطلق عليها شكوكو.

17- هو أول فنان مصري تُصنع له دُمى خشبية، يقبل الأطفال والكبار على شراءها، وكانت عبارة عن تمثال مصنوع من طين وصلصال يرتدي نفس جلبابه وطاقية وعصا.

18- استغل فرصة تصنيع دمى خشبية على شكله لصالحه، وأسس مسرحًا للعرائس، وعلى خشبته قدم الكثير من المسرحيات مثل: "السندباد البلدي"، و"الكونت دي مونت شكوكو".

19- "شكوكو بإزازة"، عبارة رددها البائعون في الشوارع أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر، حيث كان أفراد المقاومة يجمعون الزجاجات من الناس لملئها بالمواد الحارقة وإلقائها على الإنجليز، مقابل إعطائهم تمثال "شكوكو".

20- لم تقتصر شهرته على مصر والبلاد العربية فقط، بل كان يسافر للخارج لتقديم مونولوجاته الرائعة، وفي إحدى المرات عندما سافر لألمانيا لتقديم حفلاته، وصفته الصحف الألمانية بأنه "شارلي شابلن العرب".

21- في منتصف الأربعينات كان في إنجلترا، وعاد من هناك بسيارة "رالي" جديدة لونها أحمر، وما إن ظهرت بجمرك الإسكندرية حتى تم الحجز عليها، ومنعها من الدخول بسبب لونها الأحمر الملكي الذي كان حكرا على الملك فاروق، فاتصل "شكوكو" سريعًا بمصطفى النحاس، الذي أبلغ الملك باستغاثة "شكوكو"، فأجاز له قيادة السيارة قائلا: "شكوكو بس اللي يركب عربية حمراء".

22- تزوج 4 مرات، الأولى من السيدة عائشة هانم فهمي طليقة الفنان "يوسف وهبي"، ولكنه انفصل عنها بعد ضغط كبير، بسبب فارق الطبقات الاجتماعية بينهما، ثم تزوج من أخرى، وأنجب أبنائه "منيرة وسلطان وحمادة"، ثم تزوج للمرة الثالثة من فتاة تصغره كثيرًا في السن، لكن سرعان ما مرضت وتوفيت، فتزوج بعدها من أختها الصغرى.

23- الفنان أمير كرارة تجمعه صلة قرابة بـ "شكوكو"، حيث أوضح خلال برنامج "الليلة دي"، أن الفنان الراحل هو خال جدته.

24- أصيب في صيف 1984 بوعكة صحية، ودخل المستشفى ومكث بها لثلاثة أسابيع، ثم توفى في يوم 21 فبراير 1985، عن عمر ناهر 73 عامًا.