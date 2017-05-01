مرض إيمي سمير غانم "ترند مصر" .. ووالديها يلجأون الدعاء لها بالشفاء

كشف مؤشر "جوجل" لعمليات البحث الأكثر شيوعاً "جوجل تريند" عن أكثر من 2000 عملية بحث عن "مرض إيمى سمير غانم"، وذلك بعد حديث والديها عن أزمتهما النفسية بعد مرضها فى برنامج "تلاتة فى واحد" المذاع على قناة "on e".

وتحدث الفنان سمير غانم عما يتسبب له بالبكاء هو وزجته دلال عبد العزيز، وأكثر ما أثر فيهما وجعلهما يبكيان كان مرض ابنتهما إيمى، والذى لم يتحدثا مطلقا عن تفاصيله وما أصابها ولكن يبدو أنه شىء لازالت تعانى منه إلى الآن واكتفيا بأن يقوما بالدعاء لها حتى تتماثل للشفاء.

يذكر أن إيمى سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد يقيمان مع النجم الكوميدى سمير غانم، فى أحد المستشفيات الخاصة بالدقى، منذ تعرضه لوعكة الصحية قبل أيام، ومعهما النجمة دلال عبد العزيز، حيث يعانى الفنان الكبير من بعض المشاكل فى القولون، ومن المقرر إجراء عملية "منظار" له، حيث توقف عن تناول العلاج استعدادا للعملية.