صور.. ستتمنى قضاء حياتك به.. «سجن» على متن سفينة للأثرياء فقط

شيماء مصطفى

في العام الماضى، تم تسريب أكثر من 11 مليون وثيقة مالية تحمل اسم "أوراق بنما" من شركة محاماة فى دولة بنما، وكشفت تلك الوثائق كيفية استخدام الأغنياء والأقوياء حول العالم الملاذات الضريبية فى الخارج لإخفاء ثروتهم.

وأثارت تلك الفضيحة ضجر الكثيرين، ووضع عدد من المهندسين تصميمًا لقارب عملاق يمكنه أن يصبح سجنًا لأولئك المتهربين من الضرائب، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "الديلى ميل" البريطاني.

ويأتى هذا التصميم فوق قارب ضخم لديه اثنان من الأشرعة تضم بداخلها "زنازين" السجون، وتتسع تلك الزنازين لـ3300 سجين، كما يحوى القارب محطة لمعالجة مياه الشرب وورش عمل وصالة للألعاب الرياضية.

يصل طول الشراع الواحد إلى 350 مترًا ويبلغ ارتفاعه 100 متر، أما الزنزانة الواحدة فتصل مساحتها إلى 9 أمتار مربعة، وأطلق على السجن اسم "سجن أوراق بنما" نسبة إلى الوثائق المسربة. واستوحى المهندسون تصميم تلك السفينة من المسلسل الشهير "صراع العروش" حيث ظهرت به "زنزانات السماء"، والتي سجن فيها "تيريون لانيستر" وقام بدوره الممثل الأمريكي الشهير "بيتر دنكليج".

ويقول المصممون "أكسيل دي ستامبا" و"سيلفين ماكاو" و"جيوم ديفوكس" من كلية "باريس بيفيل" للهندسة المعمارية: "تصميم السجن سيبنى على سفينة شحن تستقر بالمياه الدولية المواجهة لمدينة بنما، ويضم التصميم اثنين من الأشرعة، أحدها للنساء والثانى للرجال".

وأوضح المصممون الثلاثة أن الأشرعة ستضم كذلك مكتبًا للدراسة وقاعة للطعام وسيخصص سطح السفينة العلوى للزراعة.

يذكر أن هذا التصميم ظهر لأول مرة على موقع 1week1project، وهو موقع مختص في إطلاق عدة تصاميم معمارية كل أسبوع، اعتمادًا على قضايا الحياة اليومية.

المصدر : التحرير

شبكةعيونالإخبارية

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