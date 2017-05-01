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8 الصبح - بنود "قانون العمل"الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل الخاص من النائب عبد الفتاح محمد

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