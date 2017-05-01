المرور.. سيولة مرورية بالقاهرة الكبرى ولا تكدسات

حادث دهس أثار ذعر المارة بشارع الأزهر - فيديو

كبابجي شهير يحرج الإبراشي بسبب "لحوم الحمير": "إنت ومدحت شلبي كلتوا عندي"

كلمة تسببت في ضحك بابا الفاتيكان وقطعت مراسم القداس- فيديو

مواطن للسيسي بعد ثنائه على المرأة: "كده يثوروا علينا ياريس" والأخير: "لازم"

مصراوي في منزل "قتيل كوب الشاي" بالمحلة

تعليق والدة محكوم عليه بالإعدام في "مذبحة كرداسة"