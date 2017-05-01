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أسعار العملات في المنافذ الجمركية اليوم

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أسعار العملات في المنافذ الجمركية اليوم أسعار العملات في المنافذ الجمركية اليوم

التحرير

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استقر الأمريكي في المنافذ الجمركية خلال تعاملات اليوم الاثنين، 1 مايو، 2017، ليسجل نحو 16.5 جنيه، وذلك وفقًا لقرار وزير المالية عمرو الجارحي بتثبيت السعر.

ويُعرف الدولار الجمركي، بأنه السعر الذي يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذي يتغير يوميًا وفقًا لأسعار تداول الدولار بالبنوك، وبالتالي فهو القيمة الذي تُحدد على أساسه قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.

ويتم تحديد سعر الدولار في البنوك وفقًا لآليات العرض والطلب، عند إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة ببيع الشراء والبيع البنكنوت والتحويلات الخاصة به وفقًا لقوى العرض والطلب - خاصة بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه خلال شهر نوفمبر الماضي.

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ووفقًا لمنشور وزارة المالية الذي أعدته لمصلحة الجمارك بأسعار العملات في المنافذ الجمركية، فقد سجل سعر اليورو نحو 17.97 جنيه، وسجل سعر الفرنك السويسرى نحو 16.59 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 21.16 جنيه، وسجل سعر اليوان الصيني نحو 2.39 جنيه.

وبالنسبة لأسعار العملات العربية في المنافذ الجمركية، فقد سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.49 جنيه، وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 54.36 جنيه، فيما سجل سعر الريال السعودي نحو 4.39 جنيه.

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التحرير

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