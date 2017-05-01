أخبار عاجلة

مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يتضمن إنشاء أكاديمية لتأهيل الموظفين -
مقتل 6 تكفيريين في قصف طائرة دون طيار برفح -
ضبط 3 طن كبدة و1500 كيلو جبن "فاسدة" بالقليوبية -
بالصور.. تعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل بكنيسة كفر الدير في الشرقية -
زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس الجديدة ـ صور -
في كمين شعبي.. "الترابين" تضبط 9 عناصر من "بيت المقدس" برفح -
سيدة تلحق بزوجها وطفليها ووالدتها بعد أسبوعين من وفاتهم بالمنيا -
مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور) -
"لودر" يتسبب في انهيار جزئي لعقار سكني ببولاق الدكرور -
مفاجأة.. «فيات كرايسلر» تدرس بيع «جيب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو.. القرموطي عن إغلاق مطعم شهير: نتعرض لـ«إرهاب غذائي»

Google+ Print
فيديو.. القرموطي عن إغلاق مطعم شهير: نتعرض لـ«إرهاب غذائي» فيديو.. القرموطي عن إغلاق مطعم شهير: نتعرض لـ«إرهاب غذائي»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وصف الإعلامي جابر القرموطي، إغلاق أحد مطاعم المشويات الشهيرة في حدائق الأهرام، بعد ضبط 12 كيلو لحوم حمير، و4 كيلو أخرى «بتلو» غير صالحة للاستهلاك الآدمي بـ«الإرهاب الغذائي».

وأوضح القرموطي، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، أن هذا المطعم له عدة أفرع، يجب إغلاقها جميعًا، مشيرًا إلى تصريح محافظة الجيزة له باسمه، إلا أنه لن يذكره لعدم التشهير به، لافتًا إلى أن به حرف «السين».

شاهد أيضا

وقال مقدم البرنامج: «أنا لو من الدولة كنت أخلي صاحب المطعم ينهق في السجن»، متسائلًا بسخرية: «أنت مش عاجبك بقية البهائم بتأكلنا لحم حمير؟ وتبيعها بسعر عالي كمان! قول أنا عندي كفتة لحم حمير سعرها كذا».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور)

مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور)

فيديو.. القرموطي عن إغلاق مطعم شهير: نتعرض لـ«إرهاب غذائي»

فيديو.. القرموطي عن إغلاق مطعم شهير: نتعرض لـ«إرهاب غذائي»

بالفيديو.. خالد الجندي: الله يكره الكسالى في الطاعة

بالفيديو.. خالد الجندي: الله يكره الكسالى في الطاعة

8 الصبح - بالفيديو "ليوناردو دي كابريو" يقود تظاهرة أمام البيت الابيض والسبب...؟

8 الصبح - بالفيديو "ليوناردو دي كابريو" يقود تظاهرة أمام البيت الابيض والسبب...؟