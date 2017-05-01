فيديو.. القرموطي عن إغلاق مطعم شهير: نتعرض لـ«إرهاب غذائي»

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وصف الإعلامي جابر القرموطي، إغلاق أحد مطاعم المشويات الشهيرة في حدائق الأهرام، بعد ضبط 12 كيلو لحوم حمير، و4 كيلو أخرى «بتلو» غير صالحة للاستهلاك الآدمي بـ«الإرهاب الغذائي».

وأوضح القرموطي، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، أن هذا المطعم له عدة أفرع، يجب إغلاقها جميعًا، مشيرًا إلى تصريح محافظة الجيزة له باسمه، إلا أنه لن يذكره لعدم التشهير به، لافتًا إلى أن به حرف «السين».

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وقال مقدم البرنامج: «أنا لو من الدولة كنت أخلي صاحب المطعم ينهق في السجن»، متسائلًا بسخرية: «أنت مش عاجبك بقية البهائم بتأكلنا لحم حمير؟ وتبيعها بسعر عالي كمان! قول أنا عندي كفتة لحم حمير سعرها كذا».