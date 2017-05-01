الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس لطيف على السواحل الشرقية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على شمال سيناء ومدن القناة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية فى البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 18 28

الإسكندرية 17 25

مطروح 14 23

بورسعيد 18 26

دمياط 17 24

بلطيم 17 23

الإسماعيلية 14 31

السويس 14 32

العريش 11 35

نخل 11 32

طابا 13 33

الطور 21 31

مرسى علم 20 31

الغردقة 19 33

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شرم الشيخ 25 31

رفح 10 34

كاترين 17 28

سيوة 17 32

المنيا 17 34

الفيوم 17 31

رأس سدر 19 29

أبوسمبل 26 38

وسط الدلتا 17 27

أسيوط 20 36

سوهاج 21 38

الأقصر 23 39

أسوان 26 39

شلاتين 23 33

حلايب 27 30

الوادى الجديد 21 39

قنا 21 36

نويبع 24 28

السلوم 16 22