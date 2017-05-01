«حكاية من 3 سنين».. سر ظهور علاء مبارك في إمبابة

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كشف الإعلامي وائل الإبراشي، سبب ظهور علاء مبارك، نجل الرئيس السابق، في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وذلك خلال برنامجه «العاشرة مساء» على قناة «دريم»، إذ كان نجل مبارك يزور أسرة سائقه الذي توفي منذ سنوات.

وفي مداخلة هاتفية مع البرنامج، قال مصطفى عبده مصطفى، وهو نجل سائق علاء مبارك، إن والده مات في عام 2014 و«كان الأستاذ علاء بيطمن علينا أيام المشاكل الموجودة، وأول ما جت الفرصة جه يزورنا، وكان معاه نجله عمر، وهو بصراحة ما اتأخرش وجالنا إمبابة مخصوص، ودي حاجة كبيرة جدا، وما كناش مصدقين، ودي حاجة عندنا بالدنيا كلها».

وتحدث نجل السائق، عن علاء مبارك، بقوله: «كان له مواقف كتيرة، ووالدي كان تعبان من فترة بالكبد وحالته ميئوس منها، وهو له الفضل في علاجه بعد ربنا»، لافتًا إلى أن والده كان «سائقًا في الرئاسة، وكان السائق الخاص لعلاء».

وعن سبب زيارة علاء مبارك، قال نجل السائق: «كان جاي همه كله يطمن علينا ويعزينا بنفسه، ودي حاجة بالدنيا كلها، وماكناش متخيلين يجي إمبابة ولا حراسات ولا أي حاجة».

في السياق نفسه، علّقت زوجة «سائق الرئاسة» على زيارة علاء مبارك: «بصراحة يعني كانت دخلته علينا جميلة جدا، وهو حاجة كبيرة بالنسبة لعبده (زوجها)، وعبده كان حبه له في مكانه فعلًا»، لافتة إلى أنه ظل يعمل معه مدة 28 عامًا و«كان الأول مع الرئيس حسني مبارك وبعد كده مع الأستاذ علاء، وتوفى في 2014، وهو كان في المطار طالع مع الرئيس السيسي، كان هيركب الطيارة خلاص لقوه توفى»، حسب قولها.

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وأضافت: «كان برضه يعتبر مع الـ3 رؤساء كده»، وطالبت: «مصطفى يشتغل مكان أبوه في الرئاسة، وهو قدم أوراقه كتير»، لافتة إلى عمل أبيه مدة 28 سنة في رئاسة الجمهورية، ليرد الإبراشي عليها: «هوصل صوتك، وإن شاء الله هنتابع معاكي إذا ردوا علينا».

واختتم الإبراشي: «علينا أن نتأمل في المشهد، فيه حملات لتشويه الثورة لكن كمان ساهم فيها بعض من تصدروا المشهد على أنهم صناع الثورة، للأسف الشديد ساهموا في أنهم يفصلوا الثورة عن الشارع»، مشددًا على أنه «تنجح الثورة كلما أمكنك تحولها إلى دولة بسرعة».

الجدير بالذكر أن علاء مبارك ظهر السبت الماضي، في إمبابة وهو يلعب «طاولة» في مقهى شعبي، ويتناول وجبة عشاء داخل مطعم شهير والتقط صورًا تذكارية مع المتواجدين هناك.

وكتبت صفحة «أنا آسف يا ريس» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «السر» وراء ظهوره يعود إلى أنه كان «يزور أسرة سائقه المتوفى بمنطقة إمبابة»، لافتة إلى أن تاريخ الوفاة يرجع إلى فترة تواجده مع شقيقه جمال في سجن طرة.